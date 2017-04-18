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Старые фото Дубая 1960-х годов показывают, насколько изменился эмират за последние полвека

18.04.2017 21:48 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Современный Дубай – олицетворение элегантности, роскоши и шика. Этот эмират превратился в «игровую площадку» для богатых и знаменитых, а его горизонт стал узнаваем благодаря фантастическим небоскребам. Вместе с процветанием Дубая выбралось из нищеты и местное население. Однако полвека назад, до того, как Дубай приобрел статус Манхэттена на Ближнем Востоке, он выглядел совершенно иначе. Его преображение было ошеломляющим, и старые фотографии Дубая 1960-х годов наглядно это демонстрируют.Старые фото Дубая 1960-х годов показывают, насколько изменился эмират за последние полвека

Старые фото Дубая 1960-х годов показывают, насколько изменился эмират за последние полвека

Снимки полувековой давности представляют собой разительный контраст с современным и даже футуристическим Дубаем, который мы все знаем. 60-е годы были определяющим десятилетием для эмирата, поскольку начало активной добычи нефти изменило его судьбу. Первое нефтяное месторождение было удачно названо «Фатех», что означает «удача». Даже когда цены на нефть колебались, Дубай благополучно поддерживал свою экономику, попутно став популярным туристическим направлением, начиная с середины 80-х годов.

Старые фото Дубая 1960-х годов показывают, насколько изменился эмират за последние полвека

Старые фото Дубая 1960-х годов показывают, насколько изменился эмират за последние полвека

Преображение Аль-Наиф-Сук

Наиф-Сук – один из старейших рынков Дубая. Когда-то здесь продавали верблюдов, а сейчас предлагают покупателям практически всё: от текстильных изделий до электроники, от изделий из кожи до сувениров, но верблюдов здесь вы уже, увы, не купите. Рынок был частично разрушен пожаром в 2008 году, но к 2010 году полностью восстановлен.

Старые фото Дубая 1960-х годов показывают, насколько изменился эмират за последние полвека

Старые фото Дубая 1960-х годов показывают, насколько изменился эмират за последние полвека

Шопинг в Дубае

Когда-то шопинг в Дубае был ограничен местными стихийными рынками прямо на пыльных улочках. Сегодня на улицы города «вышли» торговые центры мирового класса. А точнее весь Дубай стал одним глобальным торговым центром.

Старые фото Дубая 1960-х годов показывают, насколько изменился эмират за последние полвека

Старые фото Дубая 1960-х годов показывают, насколько изменился эмират за последние полвека

Часовая башня на перекрестке: тогда и сейчас

Узнаваемая дубайская достопримечательность, часовая башня на перекрестке в окрестностях Дейры, когда-то была одиноким строением на пустынном и незастроенном участке. Спустя несколько десятилетий она все также ярко светится и теперь окружена роскошными отелями.

Старые фото Дубая 1960-х годов показывают, насколько изменился эмират за последние полвека

Старые фото Дубая 1960-х годов показывают, насколько изменился эмират за последние полвека

Жизнь в Дубае

Многие местные традиции стали мощной приманкой для туристов: например, древнее искусство соколиной охоты, которым мастерски владеют бедуины. Современный посетитель Дубая может отправиться в отель Banyan Tree Al Wadi, где его обучат всем тонкостям общения с соколами, орлами, совами и ястребами.

Старые фото Дубая 1960-х годов показывают, насколько изменился эмират за последние полвека

Старые фото Дубая 1960-х годов показывают, насколько изменился эмират за последние полвека

Жители Дубая постепенно привыкли к крупномасштабному развитию их города. В 1892 году Дубай был объявлен безналоговой зоной, и тогда в регион перебралось огромное количество иностранных торговцев, а после обнаружения нефти произошел демографический взрыв. Эмигранты и сегодня продолжают стекаться в эмират, чтобы воспользоваться всеми его благами и преимуществами.

Старые фото Дубая 1960-х годов показывают, насколько изменился эмират за последние полвека

Арабские лодки «дау» в Дубае, которые раньше использовались для перевозки скота, теперь превратились в гоночные.

Старые фото Дубая 1960-х годов показывают, насколько изменился эмират за последние полвека

Некогда сухая и бесплодная пустыня, современный Дубай – это инфраструктура мирового класса и синоним максимального комфорта. Местный транспорт быстро эволюционировал от верблюдов и «дау» до Феррари, а само фантастическое преображение города – уже само по себе является редким феноменом.

Старые фото Дубая 1960-х годов показывают, насколько изменился эмират за последние полвека

Текст: Flytothesky.ru

 
 
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Современный Дубай – олицетворение элегантности, роскоши и шика. Этот эмират превратился в «игровую площадку» для богатых и знаменитых, а его горизонт стал...

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