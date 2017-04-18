Современный Дубай – олицетворение элегантности, роскоши и шика. Этот эмират превратился в «игровую площадку» для богатых и знаменитых, а его горизонт стал узнаваем благодаря фантастическим небоскребам. Вместе с процветанием Дубая выбралось из нищеты и местное население. Однако полвека назад, до того, как Дубай приобрел статус Манхэттена на Ближнем Востоке, он выглядел совершенно иначе. Его преображение было ошеломляющим, и старые фотографии Дубая 1960-х годов наглядно это демонстрируют .





Снимки полувековой давности представляют собой разительный контраст с современным и даже футуристическим Дубаем, который мы все знаем. 60-е годы были определяющим десятилетием для эмирата, поскольку начало активной добычи нефти изменило его судьбу. Первое нефтяное месторождение было удачно названо «Фатех», что означает «удача». Даже когда цены на нефть колебались, Дубай благополучно поддерживал свою экономику, попутно став популярным туристическим направлением, начиная с середины 80-х годов.









Преображение Аль-Наиф-Сук

Наиф-Сук – один из старейших рынков Дубая. Когда-то здесь продавали верблюдов, а сейчас предлагают покупателям практически всё: от текстильных изделий до электроники, от изделий из кожи до сувениров, но верблюдов здесь вы уже, увы, не купите. Рынок был частично разрушен пожаром в 2008 году, но к 2010 году полностью восстановлен.









Шопинг в Дубае

Когда-то шопинг в Дубае был ограничен местными стихийными рынками прямо на пыльных улочках. Сегодня на улицы города «вышли» торговые центры мирового класса. А точнее весь Дубай стал одним глобальным торговым центром.









Часовая башня на перекрестке: тогда и сейчас

Узнаваемая дубайская достопримечательность, часовая башня на перекрестке в окрестностях Дейры, когда-то была одиноким строением на пустынном и незастроенном участке. Спустя несколько десятилетий она все также ярко светится и теперь окружена роскошными отелями.









Жизнь в Дубае

Многие местные традиции стали мощной приманкой для туристов: например, древнее искусство соколиной охоты, которым мастерски владеют бедуины. Современный посетитель Дубая может отправиться в отель Banyan Tree Al Wadi, где его обучат всем тонкостям общения с соколами, орлами, совами и ястребами.









Жители Дубая постепенно привыкли к крупномасштабному развитию их города. В 1892 году Дубай был объявлен безналоговой зоной, и тогда в регион перебралось огромное количество иностранных торговцев, а после обнаружения нефти произошел демографический взрыв. Эмигранты и сегодня продолжают стекаться в эмират, чтобы воспользоваться всеми его благами и преимуществами.





Арабские лодки «дау» в Дубае, которые раньше использовались для перевозки скота, теперь превратились в гоночные.





Некогда сухая и бесплодная пустыня, современный Дубай – это инфраструктура мирового класса и синоним максимального комфорта. Местный транспорт быстро эволюционировал от верблюдов и «дау» до Феррари, а само фантастическое преображение города – уже само по себе является редким феноменом.





Текст: Flytothesky.ru