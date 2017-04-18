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Главными покупателями туров по Полесью на теплоходе стали россияне

18.04.2017 21:31 — Калейдоскоп | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 18 апр — Sputnik. Из Бреста в Мозырь отправился первый белорусский круизный теплоход "Белая Русь", который построили в Пинске на судостроительно-судоремонтном заводе, сообщили в эфире телеканала ОНТ во вторник.

Главными покупателями туров по Полесью на теплоходе стали россияне
© Sputnik/ Виктор Толочко
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Речной круиз рассчитан на восемь дней и семь ночей и продается по системе "все включено". Самый дорогой билет стоит 4600 белорусских рублей — это двухместная люксовая каюта. Есть путевки в шесть раз дешевле.

60% путевок на сезон уже раскуплено. Главные желающие посмотреть на белорусское Полесье — россияне.

"В России будет дороже, потому что там теплоходы больше, поэтому и затраты на подобные круизы там гораздо выше", — сообщила в эфире телеканала ОНТ Бэлла Бакурова, руководитель круизного отдела туристической компании из России.

Теплоход будет идти по реке в основном ночью. Днем запланированы десять остановок в белорусских городах, где будут проводиться экскурсии.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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Несмотря на холодную погоду, в первый тур по Полесью отправился первый белорусский круизный теплоход. Главными туристами речного путешествия стали россияне.

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