По сюжету в мультфильме «Король Лев» началась сильная засуха, когда к власти пришел Шрам. Но почему? Этот вопрос создатели оставили без ответа. Но мы все-таки решили найти объяснение произошедшего. Вот наша версия!





Все мы помним о том, что случилось…





Муфасу подставил его брат Шрам.





И мы все плакали на этом моменте… Симба ушел в другие края, обвиняя себя в смерти отца.





Таким образом, Шрам остается единственным наследником и принимает на себя правление.





На самом деле, после смерти Муфаса превратился в духа, который мог управлять облаками. Помните момент, когда Симба посмотрел на небо, вспоминая отца?





Мы видим Муфасу в новом облике.

Что же случилось потом? В то время, как Симба пел «акуна матата» со своими новыми друзьями…





…на его родине внезапно происходит засуха. Шрам оказался бессилен в этой ситуации. Среди животного царства начинается паника.





Но эти радикальные изменения в климате не произошли случайно, а являлись делом лап Муфасы! Именно он и управлял погодой… с неба!





Из-за засухи начались серьезные трения между львами и администрацией Шрама.





Плачевное положение заставляет Налу отправится на поиски пищи за пределами королевства. Так она встречает Симбу и убеждает его вернуться.





Симба слушает доводы Налы и соглашается.





Ему приходится лицом к лицу встретиться со Шрамом и его охраной.

Происходит битва. Идея Муфасы с засухой срабатывает. На сторону Симбы переходят все остальные львы, уставшие от правления Шрама, засухи и голода.

После победы Симбы начинается сильный дождь.





А кто за всем этим стоит?





Да! Это Муфаса!

Бедная антилопа=(





Текст: Flytothesky.ru

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