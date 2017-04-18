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Что на самом деле произошло в мультфильме «Король Лев»
19.04.2017 12:37 — Калейдоскоп | Flytothesky
По сюжету в мультфильме «Король Лев» началась сильная засуха, когда к власти пришел Шрам. Но почему? Этот вопрос создатели оставили без ответа. Но мы все-таки решили найти объяснение произошедшего. Вот наша версия!
Все мы помним о том, что случилось…
Муфасу подставил его брат Шрам.
И мы все плакали на этом моменте… Симба ушел в другие края, обвиняя себя в смерти отца.
Таким образом, Шрам остается единственным наследником и принимает на себя правление.
На самом деле, после смерти Муфаса превратился в духа, который мог управлять облаками. Помните момент, когда Симба посмотрел на небо, вспоминая отца?
Мы видим Муфасу в новом облике.
Что же случилось потом? В то время, как Симба пел «акуна матата» со своими новыми друзьями…
…на его родине внезапно происходит засуха. Шрам оказался бессилен в этой ситуации. Среди животного царства начинается паника.
Но эти радикальные изменения в климате не произошли случайно, а являлись делом лап Муфасы! Именно он и управлял погодой… с неба!
Из-за засухи начались серьезные трения между львами и администрацией Шрама.
Плачевное положение заставляет Налу отправится на поиски пищи за пределами королевства. Так она встречает Симбу и убеждает его вернуться.
Симба слушает доводы Налы и соглашается.
Ему приходится лицом к лицу встретиться со Шрамом и его охраной.
Происходит битва. Идея Муфасы с засухой срабатывает. На сторону Симбы переходят все остальные львы, уставшие от правления Шрама, засухи и голода.
После победы Симбы начинается сильный дождь.
А кто за всем этим стоит?
Да! Это Муфаса!
Бедная антилопа=(
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По сюжету в мультфильме «Король Лев» началась сильная засуха, когда к власти пришел Шрам. Но почему? Этот вопрос создатели оставили без ответа. Но мы все-таки...
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