Через миллионы лет, когда люди уничтожат самих себя или переберутся на другую планету, Землю захватят животные. Хотя некоторые из них уже активно движутся по пути развития интеллекта, который в будущем вполне сможет посоперничать с нашим. Возможно, кто-то из животных и станет следующей разумной расой.

1. У китообразных есть язык общения





Интеллект китов и дельфинов проявляется в их очень интересном языке, который работает как сонар. Это навык, использующийся не только для навигации, но и как средство общения. Китообразные могут установить форму существа или объекта, а затем спроецировать его звуковой профиль другим членам своего «коллектива». Кроме того, эти морские животные создали внутри своего сообщества очень развитую социальную структуру, используя коммуникации.

2. Слоны оплакивают своих покойников

Удивительно, но слоны оплакивают своих мертвых собратьев и даже проводят похороны, закапывая покойников под листвой. Исследователи даже обнаруживают целые кладбища слонов. Некоторые слоновьи семьи стараются хоронить всех своих мертвецов в одном месте, а когда они теряют члена коллектива, то демонстрируют стресс и подавленность. Как у них развилось такое уважение к мертвым, остается загадкой, но это пример того, что животные могут испытывать такие же чувства и эмоции, как и люди.

3. Свиньи потрясающе умны и любят играть в видеоигры

Свиньи – это не только источник мяса, и нам, видимо, стоит пересмотреть наше взаимодействие с этими животными. Они – одни из разумнейших существ с интеллектом наравне с шимпанзе, собаками и даже трехлетними детьми. Свиньи устанавливают почти человеческие отношения между родителями и потомством, они признают других свиней как индивидов, могут понимать символический язык, обладают удивительными долгосрочными воспоминаниями и привязываются к людям. Ученые также заметили, что свиньи вполне осознанно и умело могут играть в видеоигры.

4. Осьминоги удивительно зловредны

Осьминоги – существа очень странные, но они обладают почти человеческим интеллектом. У осьминогов развито самосознание, у них сложные защитные стратегии для своих жилищ, и они жадноваты по отношению к соплеменникам – можно даже сказать, что осьминоги друг друга с удовольствием троллят. Они также способны на вполне разумные действия: например, в Германии осьминог Отто был недоволен подсветкой над своим аквариумом, потому он методично посбивал все лампочки струями воды.

5. У морских выдр есть свои любимые камешки





Морские выдры умны. Они – одни из немногих животных, которые используют подручные инструменты для добывания пищи, например, открывая моллюсков камнями. Самый удобный камень для этой процедуры становится любимым у выдры, и она постоянно носит его с собой в мешковатых кожных складках под предплечьями.

6. Попугаи кеа умеют «работать» с капканами лесников





Лесники из региона Фьордленд в Новой Зеландии начали замечать, что их ловушки на куниц срабатывают, но зверя внутри нет. Они разместили камеры, чтобы установить хулиганов. Оказалось, это были местные попугаи кеа. Они подбирали палочки, проверяя каждую, чтобы выяснить, какая из них подойдет для того, чтобы ловушка сработала. Лесники модифицировали и усовершенствовали свои капканы, но и разумные птицы тоже не сдались, быстро разобравшись с новым устройством. Теперь между людьми и попугаями существует постоянное состязание на интеллект.

7. Рыба-брызгун охотится с помощью воды

Брызгуны любят жуков, однако жуки летают в воздухе, а рыбы живут в воде. Вместо того, чтобы ждать пока жук умрет от старости и свалится в водоем, рыба-брызгун работает на опережение. Она собирает в рот воду и выстреливает ею в воздух, сбивая насекомое. Эти рыбы научились стрелять удивительно точной струей практически под любым углом. Поток воды работает почти как полицейский водомет и моментально оглушает жука.

8. Евразийские сороки обладают самосознанием

Большинство животных, видя себя в зеркале, не осознают, что это их отражение, думая, что перед ними их собрат. Только самые интеллектуальные животные способны себя идентифицировать. Евразийская сорока среди них. Чтобы проверить интеллект сороки, исследователи наклеили на птицу небольшие наклейки и поставили её перед зеркалом. Сорока разволновалась, увидев их на себе, и начала пытаться снять наклейки. Что действительно странно, так это то, что биологи всегда полагали, что самосознание находится в той части мозга, которая называется неокортексом. Но у птиц их нет. Что же тогда на самом деле управляет интеллектом сороки?

Текст: Flytothesky.ru