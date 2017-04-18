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Тест: Можем ли мы угадать, о чём вы думаете?
19.04.2017 12:03 — Калейдоскоп | Flytothesky
Мы, конечно, не сможем проникнуть в ваши тайные уголки души и узнать о том, что вас тревожит или беспокоит. Но мы с уверенностью можем сказать, что догадаемся, о чём вы подумаете в конце нашего теста! Проверим?
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Мы, конечно, не сможем проникнуть в ваши тайные уголки души и узнать о том, что вас тревожит или беспокоит. Но мы с уверенностью можем сказать, что догадаемся, о чём...
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