Мы практически живем в совершенно новом мире, поэтому с трудом себе представляем, что каких-то полвека назад в 60-х годах люди имели совершенно иную картину жизни, которую считали правильной и нормальной.

1. Лоботомия ледорубом была приемлемым медицинским вмешательством





Психиатр Уолтер Фримен считал, что наткнулся на гениальную идею, когда сделал свою первую лоботомию в 1946 году. Он использовал металлический стержень в виде миниатюрного ледоруба, вводимого через глазницу в мозг. Фримен полагал, что депрессия или проблемы с настроением вызваны сильными эмоциями, поэтому он хотел «подправить» эти состояния. Люди становились более спокойными, конечно, а некоторые из них даже парализованными или умственно отсталыми.

2. Некоторые врачи полагали, что курение облегчает запоры при беременности





Сейчас профилактика запоров заключается в правильном питании и продуктах с клетчаткой, однако 50 лет назад у врачей было совсем другое решение: сигареты. Они рекомендовали курение беременным женщинам, страдающим запорами, а некоторые именитые специалисты даже давали этот совет в своих книгах, как например, гинеколог Алан Гуттмахер, вице-президент ассоциации «Планируемое родительство» и Американского общества евгеники.

3. Кормление ребенка ночью сделает из него коммуниста





Доктор Уолтер Сакетт-младший был абсолютно уверен в том, как правильно ухаживать за младенцами. Он считал, что грудного молока или смесей недостаточно, поэтому дети должны начинать есть зерновые в возрасте двух дней. К 10 дням им можно было давать протертые овощи, и к девяти неделям малыш вполне мог питаться беконом и яйцами. Сакетт не был полностью сумасшедшим – кофе он все же рекомендовал не давать до полугода. А вот ночью кормить ребенка не дозволялось, иначе из него вырастет коммунист.

4. Предсказания будущего в виде «кротовых туннелей»





Футуристы 1960-х годов были очень оригинальными. Они возлагали надежды на летающие автомобили, а моду будущего видели в серебристых комбинезонах. Но один прогноз был особенно странным: ученый из компании Sylvania Electronic Systems предсказал жизнь под землей и «кротовые туннели», через которые якобы будут путешествовать люди. Добраться из города в город по системе туннелей можно менее чем за 42 минуты. А может он просто предвидел будущий способ перемещения сантехников?

5. ТВ корпорации не интересовались видеоиграми

В 1967 году Ральф Бэр изобрел «коричневую коробку» – самую первую систему видеоигр. Тогда он работал в телевизионной компании и пытался продать ей свое изобретение, однако боссы его компании и других ТВ компаний сочли идею видеоигр глупой и неперспективной. Через несколько лет Бэр усовершенствовал свою консольную систему и продал идею компании Magnavox. Вскоре его «коричневая коробка» поступила в продажу под названием Magnavox Odyssey, и это фактически стало рождением индустрии видеоигр.

6. Одиноким женщинам рекомендовалось найти себе спутника в обществе анонимных алкоголиков





В 60-х годах найти хорошего и богатого человека было нелегко, потому одиноким женщинам советовали искать мужа на встречах анонимных алкоголиков. Писательница Хэрли Браун в своей книге вспоминает, как её подруга нашла себе спутника жизни: «Ей было около 43 лет, у нее не было проблем с алкоголем, но поскольку аутсайдерам не запрещено посещать встречи АА, то она зашла на одну из них, присела рядом с известным писателем и окрутила его в течение года». Итак, все, что нужно девушке, – это начать охоту на богатого мужчину, когда он находится не в лучшей своей форме.

7. Жены должны поддерживать порядок в доме и разговаривать тихим и спокойным тоном





Женские журналы того времени очень активно публиковали советы для читательниц о том, как сделать своих мужей счастливыми. Помимо горячего ужина на столе, женщина должна была создавать в доме успокаивающую и расслабляющую атмосферу, чтобы мужчина отдохнул: «Сведите к минимуму все шумы. Ко времени его прихода с работы выключите стиральную машину и пылесос и успокойте детей». Особая изюминка – это ведение разговора: «У вас может быть масса важных новостей, но пусть сначала говорит он, потому что его темы важнее ваших».

8. Основная женская добродетель – это правильная речь





Домохозяйки были не единственными интересующимися тем, как угодить мужчинам. Подростки также нуждались в советах по общению и умению нравиться. Журнал «Семнадцать» советовал девушкам, как одеваться, но внешность не была единственной важной вещью – особое внимание уделялось правильной и красивой речи. Совет из журнала: «Держи спичку в зубах, когда в следующий раз позвонишь своему другу. Если ты не сможешь четко и понятно вести разговор, то тебе придется усиленно практиковаться».

Текст: Flytothesky.ru