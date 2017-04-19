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10 самых старых фотографий в истории человечества

19.04.2017 22:17 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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В мире, где существуют Instagram и Facebook, фотографиями давно никого не удивишь. Но прежде чем вы назовете себя продвинутым фотографом, умеющим выставлять освещение и владеющим Photoshop, взгляните на эти старинные снимки – они были сделаны, начиная с 1838 года, и выглядят очень забавно с точки зрения современного человека.

1. Самый первый человек, появившийся на фото

10 самых старых фотографий в истории человечества

Эта фотография Луи Дагерра одной из улиц Парижа была сделана в 1838 году. При ближайшем рассмотрении в нижнем левом углу снимка можно отыскать фигуру мужчины, которому чистят обувь. Это, вероятно, первая в мире фотография с человеком, случайно попавшем в кадр.

2. Первое в мире селфи!

10 самых старых фотографий в истории человечества

Еще в 1839 году Роберт Корнелиус сфотографировал самого себя. Используемый метод был назван дагерротипом, в честь первого фотографа Луи Дагерра. А этот автопортрет считается одной из самых старых портретных фотографий. Фактически, это первое селфи в мире.

3. Самый старый фотопортрет женщины

10 самых старых фотографий в истории человечества

Это портрет Ханны Стилли, родившейся в 1746 году. Что еще более интригует, так это то, что ей было 30 лет, когда образовались США! 94-летнюю Ханну Стилли запечатлели на века в 1840 году. Хотя оригинальный дагерротип этого портрета не сохранился, сам снимок появился в книге Алвы Горби «Семья Горби, история и генеалогия» (1936).

4. Самый старый снимок президента США

10 самых старых фотографий в истории человечества

Первым сфотографированным президентом США стал Джон Куинси Адамс, и случилось это событие в 1843 году. Адамс был шестым по счету президентом страны с 1825 по 1829. В возрасте 76 лет его фотопортрет был сделан Филиппом Хаасом.

5. Первая новостная фотография

10 самых старых фотографий в истории человечества

Это снимок процедуры ареста во Франции в 1847 году. Дагерротип происшествия является одним из самых старых фото, которое сопровождало новости. Так зародилась тенденция подкреплять всю новостную информацию визуальным подтверждением.

6. Первая фотография вечеринки!

10 самых старых фотографий в истории человечества

На этом снимке 1844 года люди банально выпивают в компании. На фото присутствуют художник и фотограф Дэвид Октавиус Хилл (справа), востоковед Джеймс Баллантайн (слева) и доктор Джордж Белл. В момент фотографирования, они, вероятно, весело шутят, а на столе стоят три фужера с элем (да, пиво пили фужерами) и бутылка.

7. Самая старая фотография Аламо

10 самых старых фотографий в истории человечества

Этот дагерротип 1849 года считается старейшим снимком часовни Аламо. Фото неизвестного автора сделано до того, как строения крепости Аламо были отремонтированы и перестроены в 1850 году американской армией. Во время ремонта внешний вид здания был существенно изменен.

8. Первый снимок с высоты

10 самых старых фотографий в истории человечества

Эта фотография Бостона 1860 года с высоты 600 метров авторства Джеймса Уоллеса Блэка, который начал свою карьеру фотомастера именно с серии аэрофотоснимков с воздушного шара, а в 1872 году он прославился своими снимками Бостона после разрушительного пожара.

9. Самая ранняя фотография сборной Англии по футболу

10 самых старых фотографий в истории человечества

Это фото английской сборной было обнаружено через 132 года после того, как его сделали. На нем суперзвезды футбола того времени перед пятым международным матчем Англии 4 марта 1876 года: 10 игроков с судьей, который позирует на память потомкам.

10. Первая фотография на паспорт

10 самых старых фотографий в истории человечества

США считаются первой страной, где начали использовать фото в паспортах, и это стало обязательным с 1914 года. За США последовала Великобритания, а следом и все остальные страны. Это образец американского паспорта, датированный 2 марта 1915 года, с самой первой обнаруженной фотографией. Документ принадлежит 33-летней Маргарет Сэнджер, путешествовавшей под псевдонимом Берта Л. Уотсон.10 самых старых фотографий в истории человечества

Текст: Flytothesky.ru

 
 
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В мире, где существуют Instagram и Facebook, фотографиями давно никого не удивишь. Но прежде чем вы назовете себя продвинутым фотографом, умеющим выставлять освещение и...

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