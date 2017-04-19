В мире, где существуют Instagram и Facebook, фотографиями давно никого не удивишь. Но прежде чем вы назовете себя продвинутым фотографом, умеющим выставлять освещение и владеющим Photoshop, взгляните на эти старинные снимки – они были сделаны, начиная с 1838 года, и выглядят очень забавно с точки зрения современного человека.

1. Самый первый человек, появившийся на фото





Эта фотография Луи Дагерра одной из улиц Парижа была сделана в 1838 году. При ближайшем рассмотрении в нижнем левом углу снимка можно отыскать фигуру мужчины, которому чистят обувь. Это, вероятно, первая в мире фотография с человеком, случайно попавшем в кадр.

2. Первое в мире селфи!





Еще в 1839 году Роберт Корнелиус сфотографировал самого себя. Используемый метод был назван дагерротипом, в честь первого фотографа Луи Дагерра. А этот автопортрет считается одной из самых старых портретных фотографий. Фактически, это первое селфи в мире.

3. Самый старый фотопортрет женщины





Это портрет Ханны Стилли, родившейся в 1746 году. Что еще более интригует, так это то, что ей было 30 лет, когда образовались США! 94-летнюю Ханну Стилли запечатлели на века в 1840 году. Хотя оригинальный дагерротип этого портрета не сохранился, сам снимок появился в книге Алвы Горби «Семья Горби, история и генеалогия» (1936).

4. Самый старый снимок президента США





Первым сфотографированным президентом США стал Джон Куинси Адамс, и случилось это событие в 1843 году. Адамс был шестым по счету президентом страны с 1825 по 1829. В возрасте 76 лет его фотопортрет был сделан Филиппом Хаасом.

5. Первая новостная фотография





Это снимок процедуры ареста во Франции в 1847 году. Дагерротип происшествия является одним из самых старых фото, которое сопровождало новости. Так зародилась тенденция подкреплять всю новостную информацию визуальным подтверждением.

6. Первая фотография вечеринки!





На этом снимке 1844 года люди банально выпивают в компании. На фото присутствуют художник и фотограф Дэвид Октавиус Хилл (справа), востоковед Джеймс Баллантайн (слева) и доктор Джордж Белл. В момент фотографирования, они, вероятно, весело шутят, а на столе стоят три фужера с элем (да, пиво пили фужерами) и бутылка.

7. Самая старая фотография Аламо





Этот дагерротип 1849 года считается старейшим снимком часовни Аламо. Фото неизвестного автора сделано до того, как строения крепости Аламо были отремонтированы и перестроены в 1850 году американской армией. Во время ремонта внешний вид здания был существенно изменен.

8. Первый снимок с высоты





Эта фотография Бостона 1860 года с высоты 600 метров авторства Джеймса Уоллеса Блэка, который начал свою карьеру фотомастера именно с серии аэрофотоснимков с воздушного шара, а в 1872 году он прославился своими снимками Бостона после разрушительного пожара.

9. Самая ранняя фотография сборной Англии по футболу





Это фото английской сборной было обнаружено через 132 года после того, как его сделали. На нем суперзвезды футбола того времени перед пятым международным матчем Англии 4 марта 1876 года: 10 игроков с судьей, который позирует на память потомкам.

10. Первая фотография на паспорт





США считаются первой страной, где начали использовать фото в паспортах, и это стало обязательным с 1914 года. За США последовала Великобритания, а следом и все остальные страны. Это образец американского паспорта, датированный 2 марта 1915 года, с самой первой обнаруженной фотографией. Документ принадлежит 33-летней Маргарет Сэнджер, путешествовавшей под псевдонимом Берта Л. Уотсон.

Текст: Flytothesky.ru