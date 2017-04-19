Паранормальные явления. Необъяснимые. Пугающие. Преследующие. Многие из них можно объяснить эмоциональными переживаниями, нервными срывами, солнечными затмениями, магнитными бурями и даже алкоголем. Однако некоторые случаи настолько загадочны, что логического объяснения им до сих пор не нашлось.

1. Зеленые дети из города Вулпит





Однажды в 13 веке в английский город Вулпит пришли двое детей из леса. Дети говорили на непонятном языке, ели только сырые бобы, носили диковинную одежду и были зеленоватого цвета. Кто-то из горожан приютил их, но мальчик прожил недолго, а девочка вскоре выучила английский и рассказала о своей жизни под землей, где «все было зеленым, и всегда были сумерки». Она впоследствии даже вышла замуж и осталась в Вулпите. У этой истории есть несколько источников, но вот объяснения того, откуда появились дети, нет и, видимо, никогда не было.

2. Мост для собак-самоубийц

Мост Овертон в Шотландии – самое печальное место, где совершаются бесчисленные самоубийства. Все самоубийцы – собаки, бросающиеся вниз с большой высоты. Несмотря на абсурдность ситуации, суицидальный мост вполне реален, и если собаки выживают после прыжка, они упорно возвращаются вновь, чтоб завершить начатое. Начиная с 1950 года, в среднем здесь сводит счеты с жизнью одна собака в месяц, причем никаких научных объяснений этому печальному феномену нет.

3. Гебридский глобстер

Гебридский глобстер или блоб – это неопознанная туша явно органического происхождения, которую выбросило на берег Шотландии в 1990 году. Никто не знает, что это такое, и от какого существа оно могло отвалиться. Предположений была масса, вплоть до внеземного происхождения глобстера, ответа только так и не найдено. Пока это единственный экземпляр такого вида, хотя море регулярно вымывает на берег останки своих диковинных подводных жителей.

4. Уцуро-бунэ, выглядящий как НЛО





В 1803 году на берег Японии выкинуло маленький корабль. Внутри полого судна, похожего на современные изображения НЛО, была молодая женщина, не разговаривавшая по-японски. Она держала в руках небольшой ящик, но открывать его никому не позволяла. Затем японские рыбаки оттащили её судно в море, и она уплыла. Эта история упоминается в трех разных книгах того времени, и все описания практически идентичны. Неизвестный объект был покрыт непонятными письменами, у женщины были странные волосы, и все источники настойчиво упоминают ящик, который она не выпускала из рук.

5. Огненные шары Нага или дыхание дракона

В Южной Азии, в конце октября, каждый год из реки Меконг поднимаются маленькие огненные шары и взлетают в небо; они горят ярким красным цветом, пока не исчезнут. Число шаров варьируется от десятков до тысяч, но это происходит последовательно, причем настолько, что их считают дыханием дракона, живущего на дне. Разумное объяснение? Можно предположить, что это болотный газ, однако местные жители не дают ученым исследовать этот регион.

6. Огни в пустыне штата Техас

В Техасе есть место в пустыне, где ночью можно увидеть загадочные огни, уносящиеся вдаль. Реалисты и скептики вообще считают, что это свет фар проезжающих машин, однако явление гораздо старше, чем индустрия автомобилестроения. Огни Марфа (по названию близлежащего городка) существовали еще до официального образования штата. Иногда огоньки игривы, иногда предпочитают держаться в сторонке, но они всегда кажутся живыми и постоянно движутся.

7. Битва НЛО еще до эры самолетов





Произошло космическое сражение в середине 17 века. Однажды весной группа рыбаков увидела НЛО, сражавшиеся в небе. Вскоре после этого все рыбаки тяжело заболели. Так это было описано в источнике тех времен: «Через некоторое время на небе появилась плоская круглая форма, напоминающая тарелку или большую шляпу. Она была темнее Луны и парила прямо над церковью Св. Николая. Рыбаки, напуганные до смерти, боялись на неё смотреть и закрывали лица руками. В последующие дни их поразила сильная дрожь, головная боль и ломота в конечностях».

8. Проклятие «Маленького ублюдка»

Джеймс Дин был одним из самых известных и успешных актеров, пока не погиб в автокатастрофе. Но он был не последней жертвой Porshe Spyder под названием «Маленький ублюдок». Еще до аварии актер Алек Гиннесс (всем известный Оби-Ван Кеноби) мрачно предрек, что автомобиль Джеймса Дина его скоро и погубит. После гибели Дина части машины были переставлены в два других авто, владельцы которых тоже вскоре погибли. Один из воров, пытавшихся украсть одну из машин, лишился руки в процессе. Гараж, в котором хранился автомобиль, сгорел, а когда машину отправили на выставку, она съехала с пьедестала и покалечила посетителя. К счастью, в 1960-х годах «Маленький ублюдок», почувствовавший вкус крови, навсегда бесследно пропал.

Текст: Flytothesky.ru