Безусловная любовь – это вам не поцелуи и страстные ночи. Это гораздо глубже. Это бесконечно. Это глубоко. Но возможно ли это? Оказывается, что у всех людей есть способность проявлять безусловную любовь, но, что более интересно и важно, в ходе этого процесса активируются определенные области мозга, выделяя допамин – химическое вещество, участвующее в ощущении наслаждения. Любить безусловно – это еще и приятно.





Безусловная любовь тогда трудна, когда мы не совсем понимаем, что это такое. Любить кого-то безоговорочно означает любить саму сущность человека, невзирая на все недостатки и не ожидая ничего взамен, включая ответную любовь. Хотя это одна из наиболее сложно воспринимаемых концепций, не упустите следующие три тонкие грани:

1. Безусловная любовь – это любить человека просто так, но она не приемлет манипуляций и насилия

Вы поддерживаете человека в любой ситуации, проходите с ним через хорошее и плохое. Однако это не слепая преданность, не болезненная привязанность и не потакание недостойному поведению. Вы хотите видеть этого человека счастливым, не пренебрегая собой и не унижая себя. Многие люди используют понятие «безусловная любовь» как оправдание своих токсичных отношений, давления или доминирования. Жертва может заявлять, что живет с обидчиком из-за любви. Но иногда любовь – это и решительный разрыв, чтобы всем стало лучше и легче.

2. Безусловная любовь стремится обеспечить счастье другого человека, а не проявлять гиперопеку

Любовь – это действие, а не чувство. Это осознанный выбор, который вы делаете постоянно, и он не происходит естественным образом. Помощь близким и их поддержка важна и необходима, но ваше желание помогать не должно приносить им вред. В некоторых случаях вообще стоит занять выжидательную позицию или роль стороннего наблюдателя во благо человека. Позвольте ближнему самому пройти свой путь и самому приобрести опыт, но будьте рядом, чтобы вовремя подставить плечо.

3. Безусловная любовь предполагает уважение и принятие жизненных решений ваших близких без снисходительности или потакания

Безусловная любовь – это полное принятие человека «как есть». Она не предполагает вычеркивание его из жизни, так как вы не согласны с чужим жизненным выбором. Займите позицию «меньше заботы», то есть избегайте контроля его поведения и оценочных суждений. Нет, это не значит стоять в стороне и смотреть, как кто-то находится в опасности – это проявление уважения к выбору. Безусловная любовь – это поддержка и помощь лишь в случае необходимости.

Зачем эта безусловная любовь нужна, если она не облегчает, а усложняет жизнь?

Безусловная любовь умеет изменить вас и любимого человека. Это вопрос баланса и равновесия, который требует от вас постоянной коррекции и ваших действий, и вашего отношения. Но результат того стоит. В чем преимущества? – спросите вы.

Вы учитесь принимать и любить себя.

Вы учитесь эмпатии.

Вы лучше справляетесь с процессом изменений и разочарованиями.

Вы лучше понимаете, что есть настоящая любовь.

10 ключей к пониманию безусловной любви

Как смертные могут любить бесконечно? Как мы можем побороть наше естественное желание быть немного эгоистами и перестать ожидать жизненных бонусов от собственных хороших действий?

1. Практикуйте прощение.

2. Практикуйте сопереживание другим.

3. Научитесь безоговорочно любить себя.

4. Практикуйте открытое и честное общение.

5. Любовь – это не вещь без размера, которая налезет на любого: то, что может быть полезным для одного человека, другому принесет только вред.

6. Принимайте и себя, и других «как есть».

7. Принимайте и уважайте границы ваших близких.

8. Выбирайте любящее отношение. Спрашивайте себя в каждой ситуации, какой будет ваша реакция, несущая любовь?

9. Не пытайтесь быть щитом. Позвольте своим близким «болеть», но поддерживайте их в процессе «выздоровления».

10. Помогайте ежедневно, не требуя в ответ ничего.

Текст: Flytothesky.ru