Если вы дорожите своим местом и беспокоитесь о карьерном росте, то вы наверняка знаете, какие вещи никогда нельзя озвучивать собственному боссу. В любом случае следует подумать дважды, прежде чем что-то сказать, а также постоянно контролировать свои эмоции, когда вы на работе, а ваш начальник находится поблизости. Кроме того, не забывайте, что с боссом нужно быть максимально честным и открытым, чтобы вас ценили и уважали за безупречное поведение и ответственный труд. Проверьте, говорили ли вы когда-либо что-то из нижеописанного своему руководству?





1. Я не могу

Огромный стратегический просчёт – это сказать боссу, что не в ваших силах выполнить какую-либо задачу. Иногда сомневаться в своих способностях полезно, но озвучивать эти сомнения всё же не стоит. Вполне возможно, что задача, кажущаяся вам непосильной, на самом деле вполне приемлема и не так уж сложна. Постарайтесь не быть пессимистом и паникёром, потому что в глазах босса это будет выглядеть слабостью и некомпетентностью.

2. Это не моя ответственность

Любимая работа есть далеко не у всех, потому людям зачастую приходится делать то, что им совсем не по нраву. Даже если вы не в восторге от собственной работы и рабочих обязанностей, сдерживайте эмоции. Если босс попросил вас сделать ещё что-то, что не входит в круг ваших задач, не нужно в сердцах заявлять ему, что это не ваша ответственность. Хотя вы можете вежливо отказаться и предложить несколько своих вариантов решения проблемы.

3. Мне надоело

Вы совершите огромный промах и поставите свою репутацию под угрозу, если будете говорить боссу, что вам скучно или вам всё надоело. Эта фраза заставит его задуматься над тем, что у вас явно мало рабочей нагрузки или вам неинтересно работать. В лучшем случае вас максимально загрузят дополнительными задачами так, что вы уже не будете жаловаться на скуку; в худшем – вы можете надолго забыть о повышении или бонусах.

4. Политические и религиозные убеждения

Эта тема – табу на работе, тем более её не следует обсуждать с боссом, чтобы невольно не задеть его или не вызвать на ожесточённый спор, даже если вы не имели в виду ничего предосудительного или плохого. Никогда не говорите о религии или политике и всегда держите свои убеждения при себе, потому что вы, возможно, также можете обидеть своих коллег и создать враждебную атмосферу в коллективе.

5. У меня слишком высокая квалификация для этой должности

Если вы не собираетесь уходить с работы, никогда не заявляйте своему боссу, что вы чересчур квалифицированный специалист для своей должности. Ведите себя как зрелый и ответственный человек и подумайте о том, что в наши дни весьма сложно найти идеальную работу. Даже если ваша квалификация действительно не соответствует занимаемой должности, не озвучивайте это, а просто потихоньку начните подыскивать себе работу своей мечты.

6. Ночная жизнь

Это очень щекотливая тема, которую не стоит обсуждать с начальником. Он не должен знать, что вы делаете, когда приходите домой с работы, собираетесь ли вы на свидание или просиживаете полночи в ночных клубах. Это совершенно не та информация, которой нужно делиться с руководством.

7. Личная информация

Иногда работодатели склонны принимать решения, основанные на некоторых деталях личной жизни своих сотрудников. Конечно, это абсолютно неправильно и даже похоже на дискриминацию, но это факт. На работе ведите себя исключительно как профессионал и никогда не афишируйте некоторые детали и нюансы вашей личной жизни.

Текст: Flytothesky.ru