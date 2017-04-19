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Мы можем угадать ваше семейное положение, основываясь на любимых цветах

20.04.2017 15:13 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Каждый из вас имеет определённое семейное положение и, наверняка, состоит в каких-либо отношениях. И даже не так важно, вместе вы со своей второй половинкой или расстались. Как говорится, отрицательный результат — тоже результат. Мы попробуем угадать, что происходит в данный момент в вашей личной жизни, связав это с любимыми цветами. Думаете, это невозможно? Проверьте!Мы можем угадать ваше семейное положение, основываясь на любимых цветах

 
 
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Каждый из вас имеет определённое семейное положение и, наверняка, состоит в каких-либо отношениях. И даже не так важно, вместе вы со своей второй половинкой или...

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