Сначала он делает все, чтобы завоевать расположение понравившейся женщины – отыгрывает поведение внимательного и галантного кавалера, нежного любовника и щедрого покровителя. А как только жертва сдается, с головой ныряя в омут чувств, его интерес иссякает, на смену романтической улыбке приходит язвительная холодность и длительное избегание. В чем причина такого феномена? Почему мужчина мечты вдруг превращается в мучителя?





Страх эмоциональной близости как вид любовной зависимости

На деле проявление любовной зависимости – это не только фанатичное преследование объекта обожания, но еще и болезненные отношения в паре, которые сопровождаются полной потерей личных границ, утратой чувства индивидуальности и целостности. Такой мужчина, сближаясь с объектом симпатии, не умеет отстаивать своих границ, потому предпочитает ретироваться от чувств, чтобы не потерять себя. Как это выглядит? При виде девушки он рисует в голове ее идеальный образ, завоевывает образ, а потом «неожиданно» сталкивается с реальными взаимоотношениями, после чего убегает.

Мужчина с любовной зависимостью не умеет контактировать с собственными чувствами, боится реального эмоционального контакта, боится раствориться в партнерше. Потому он готов обесценить объект симпатии, чтобы оправдать побег.

Психологическая причина побега. Чего он ищет от отношений?

Мужчина-ловелас часто скармливает себе байки о том, как ищет «женщину мечты», но ни одна партнерша якобы не подходит на роль «идеальной». Это самообман, ему не нужны серьезные отношения, в которых он может потерять свою индивидуальность. Сменяя партнершу одну за другой, мужчина-провокатор прячется в мимолетных романах от собственных страхов. За фасадом прожженного холостяка скрывается неуверенный в себе человек, который пытается самоутвердиться количеством завоеванных трофеев.

Чем больше женщин он сводит с ума, тем выше его самооценка. Скорее всего, такой мужчина отыгрывает сильную эмоциональную привязанность к матери, от которой так и не смог избавиться. Обида и злость на мать, удушающее стремление стать свободным лишь подтверждают факт психологической привязанности. Но так как с матерью оборвать связь не удалось, он проигрывает сценарий разрыва со своими женщинами, бесконечно приближаясь и отдаляясь.

Травмы прошлого: как сформировалась неправильная установка?

Если заглянуть в детство таких мужчин, можно найти немало интересного. Как правило, мальчики с любовной зависимостью вырастают в неполноценных семьях, где мать воспитывает сына одна, либо муж не участвует в воспитании от слова «совсем» (много работает, живет в другой семье, пьет). Мама с самых пеленок берет ребенка в оборот, выплескивая на него свои эмоциональные проблемы, посвящая в неудачные романы, используя как подушку для битья и практически не оставляя сыну личного пространства. Она надевает на себя роль жертвы, тогда как фигура отца ею всячески осуждается. Следствие – мальчик вырастает с искаженными идеалами мужчины. У него «блокируются» мужские проявления, да еще и мать подсыпает пороху, выступая тираном, который лишает свободы.

Может ли человек, который вырос в подобных условиях, построить здоровые и уважительные отношения в будущем? Вряд ли, особенно если он так и не получил опыта положительного разрешения конфликтных ситуаций. Такой парень будет расти крайне неуверенным в себе, а если мать была холодной, не давала достаточно тепла, он вообще сочтет себя недостойным любви. Слышали фразы от мужчин в стиле «ее интересует только мой кошелек», «она любит меня потому, что плохо знает»? Это установки недолюбленных мужчин, которые не верят в собственную ценность, и потому не могут довериться партнерше.

Чтобы как-то прикрыть внутреннюю слабость, компенсировать чувство неполноценности, мужчина может выбрать две стратегии: либо полное избегание отношений путем самоустранения при первых же сложностях; либо соперничество с женщиной путем завоевания самой породистой самки, а потом ее бросания. Чтобы подавить женщину и показать ей, кто сильнее. Правда в том, что истинные мужчины с женщинами не соревнуются, а попытка завоевать, чтобы бросить – как раз и есть демонстрация внутренней слабости.

Как скорректировать такое поведение и избавиться от страхов в отношениях?

Выстроить полноценные любовные отношения мужчине-ловеласу мешает высокая требовательность к себе, повышенная обидчивость, неумение воспринимать партнершу как личность со своими желаниями и мировоззрением, зацикленность на ее изъянах. Терапия представляет вполне себе многоуровневый процесс. С самого начала проводится психологическая работа по завершению эмоционально-зависимых отношений с матерью. Необходимо заново отыграть глубоко подавленные чувства злости, обиды, вины и страха. Мужчина должен впустить в свою жизнь отца, принять собственные недостатки, понять, что он имеет право на слабости.

Во-вторых, нужно признать в себе наличие и сильных сторон, которые выгодно выделяют его среди других – это умение тонко чувствовать женщину и ее желания, а также хорошие навыки нежного любовника. Наконец, последний штрих – привитие новых поведенческих паттернов во взаимоотношениях. Ему нужно учиться быть открытым с женщиной, искренне интересоваться ее взглядами и чувствами. Психолог учит такого мужчину общаться с партнершей на равных вместо соперничества, только тогда начинаются истинно положительные перемены в личной жизни.

Текст: Flytothesky.ru