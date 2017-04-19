Джеки Чана знают даже дети, знакомые с фильмами-боевиками. Он прославился своими опаснейшими трюками и комедийным талантом. Вряд ли кто-то еще сможет протиснуться в эту нишу в кинематографе, которую уже не одно десятилетие прочно занимает актер. А что нам известно о Джеки Чане как человеке?

1. В документальном фильме «Следы дракона: Джеки Чан и его семья» показано довольно яркое прошлое его родителей. Мать Джеки Чана торговала наркотиками, любила азартные игры и была своим человеком в преступном мире Китая. Его отец был правительственным шпионом. Они встретились, когда отец Чана арестовал её за контрабанду опиума.





2. Родители Джеки Чана бежали в Гонконг из Китая. Когда родился их сын, они не смогли оплатить больничные счета и всерьез подумывали о том, чтобы продать новорожденного богатой британской паре врачей.





3. Его имя при рождении Чан Кон-Сан. В 1970-х годах Джеки пришлось переехать к родителям в Канберру в поисках работы и устроиться на стройку разнорабочим. Там его прозвали «малыш Джеки», что в дальнейшем сократилось до просто Джеки.

4. Помимо его актерского успеха, Джеки Чан еще и отличный певец, поющий на английском, кантонском, китайском, японском и тайваньском. В юности он посещал Пекинскую оперную школу наряду с занятиями по кунг-фу. Он даже выпустил 20 альбомов с песнями на разных языках в Азии.

5. Джеки Чан и его команда каскадеров занесены в черный список всеми страховыми компаниями, поэтому он сам выплачивает компенсацию всем травмированным коллегам, ведь его смертельно опасные трюки не берется страховать никто.





6. Как-то Джеки Чан был приглашен на ток-шоу, где он не только очаровал аудиторию, но и впечатлил её своим боевым искусством. Он разбил бетонные блоки голой рукой! Блоки были уложены в три ряда, по четыре блока друг на друге, но Джеки отлично справился с задачей, причем в кулаке он зажимал куриное яйцо, которое в результате трюка не пострадало.

7. В 17-летнем возрасте Джеки Чан работал каскадером под псевдонимом Чан Ен Лун в фильмах Брюса Ли «Кулак ярости» и «Выход дракона». Во время съемок Брюс Ли по неосторожности ударил энергичного юного каскадера по голове, но Джеки Чан по сей день с теплотой вспоминает этот момент.





8. Джеки Чан – упрямый перфекционист. В фильме 1982 года «Лорд Дракон» на некоторые секундные акробатические сцены уходило несколько тысяч дублей и много-много дней, чтобы Джеки был доволен результатом.





9. Джеки Чану приходилось работать вышибалой в ночном клубе, но он отказался от такого занятия, когда понял, что его навыки боевых искусств могут навредить людям. После одной из драк он обнаружил, что у него из кисти торчит кость и попытался вставить её назад. Кость оказалась выбитым зубом его противника.





10. В 80-х и 90-х годах мафиозная организация «Триада» проникла в киноиндустрию Гонконга, используя её для отмывания денег. Джеки Чан отказался подчиняться вымогателям, потому ему и его команде приходилось постоянно носить с собой оружие и гранаты для собственной безопасности.

11. Смертельные трюки Джеки Чана стоили ему здоровья. Во время съемок фильма «Доспехи Бога» он сильно травмировался – в результате теперь в его черепе стоит пластина, а слух в правом ухе заметно снижен.

12. Зрители фильма «Доспехи Бога» могут вспомнить, как Джеки Чан спрыгнул со скалы и приземлился на воздушный шар. Трюк он выполнял самостоятельно, но в реальности прыгал на воздушный шар не со скалы, а с самолета.

13. Когда Джеки Чан объявил о намерении жениться на своей девушке, две его фанатки покончили с собой: одна свела счеты с жизнью, прыгнув в метро под поезд, а другая выпила яд прямо перед офисом актера.

14. В своей жизни Джеки Чан многого достиг, а потому удостоился внимания Книги рекордов Гиннеса, где у него есть две записи: за самое большое количество выполненных кинотрюков и за многофункциональность в одном фильме. На съемках кинокартин он умудрялся совмещать до 15 должностей одновременно, включая должность координатора питания, композитора, вокалиста и специалиста по реквизиту.





15. Единственному сыну актера Джейси Чану не светит ни копейки из отцовского состояния, оцениваемого в 130 млн. долларов. Сам Джеки Чан признался, что первоначально планировал оставить половину денег для своей семьи, а вторую половину для благотворительности, но затем он изменил свое решение и теперь хочет направить все на благотворительность. Говоря о сыне, Джеки был краток: «Пусть он заработает свои собственные деньги. Если он не сумеет этого сделать, то он просто растратит мои деньги».





Текст: Flytothesky.ru