На первый взгляд вы по-спартански спокойны, но внутри вы в панике. Никто не видит, как вы тревожитесь и грызете себя практически за все. Ваши тревожные приступы тихие и незаметные, и вы прячете их за улыбкой, но вы не прекращаете нервничать и закономерно сталкиваетесь с неблагоприятными сценариями. Даже когда все идет гладко, расслабиться вы не в состоянии, так как ждете наихудшего. Насколько такие настроения вам присущи с точки зрения вашего зодиакального знака?





1. Овен

Вы работоспособны, подвижны и активны, но такие простейшие действия, как ответить на мейлы или написать краткое сообщение, кажутся вам слишком утомительными и жестко действуют на нервы. Помимо этого, вы нередко нервничаете и боитесь, что можете сказать что-либо невпопад, а когда вы уже тщательно продумали уместный ответ, момент упущен.

2. Телец

Со стороны вы спокойный человек с нордическим характером, но в голове у вас хаос беспокойных мыслей, а сердце постоянно не на месте. Да, вы можете убедить всех в своей хладнокровности, надежности и выдержке, но вы отчаянно боитесь совершить промашку в любую секунду. Вы нервничаете по любому поводу, особенно когда сложившаяся ситуация требует быстрого реагирования и принятия мер.

3. Близнецы

Вы успешны в своей карьере и жизни, но втайне вы (а точнее один из ваших близнецов) сомневаетесь в заслуженности похвалы. Вы весьма требовательны к себе и хотите больших и лучших результатов. Никто не знает, как вы жестко подавляете все свои внутренние порывы и как осаживаете себя в некоторые моменты. Вам знакомо самоуничижение, не столько из-за скромности, сколько из-за беспокойства по поводу якобы собственного личностного несовершенства.

4. Рак

Вы стараетесь абстрагироваться от своего извечного состояния гипертревожности и мнительности, но характерные привычки и причуды сделать этого вам не дают. Нервничая, вы постукиваете ногами, грызете ногти или сдавленно покашливаете, и это выдает ваше неизменно встревоженное состояние.

5. Лев

Люди восторгаются вами, но втайне вы ощущаете себя чуть ли не самозванцем. Сколько бы знаний у вас не было, вы постоянно подвергаете их сомнению, а также дико нервничаете по поводу недостаточности своих способностей и умений. Вам кажется, что вы толком ни на что не годитесь, и эта мысль приносит вам массу беспокойства.

6. Дева

Перфекционизм и тревожность – отличное сочетание. Вы отчаянно жаждете совершенства, а потому ни один результат вас не удовлетворяет. Вас активно хвалят за заслуги и достижения, но комплиментам вы не доверяете и продолжаете лихорадочно отыскивать и препарировать собственные ошибки и промахи. Вы должны быть на 100 % совершенны, но это нереально, потому вы неизменно считаете себя лузером и очень нервничаете.

7. Весы

Вы активно угождаете всем людям из страха не оправдать их ожиданий и быть отвергнутым ими. Ваш самый кошмарный кошмар – это бойкот, как в школе. Вы доводите себя до крайней степени нервозности, пытаясь сделать всех максимально довольными. Вы жаждете соответствовать стандартам и желаниям родителей, коллег, партнеров – вот только уравновешеннее и счастливее вы от этого не становитесь.

8. Скорпион

Вы человек занятой, поэтому времени на рефлексии над своими эмоциями и ощущениями у вас нет. К концу дня вы слишком уставший, чтобы углубляться в какие-либо диалоги с внутренним «я». А еще вы отлично знаете: если вы рискнете отправиться в то темное место, где вас с нетерпением поджидают страх и тревожность, вы оттуда никогда не выйдете.

9. Стрелец

Ваше беспокойство может накрыть вас в любое время, и оно выражается в головных болях, желудочных спазмах, головокружении и тошноте. Ваше тело всячески сопротивляется вам и, кажется, даже идет в атаку. Такая реакция – это закономерный результат нежелания принять чувство тревожности и тщательно проработать его. Вместо этого вы тщетно стараетесь его игнорировать и подавлять.

10. Козерог

Вы отлично разбираетесь в большинстве социальных ситуаций, но иногда вас настигает чувство паники или неловкости, и вам не терпится немедленно уйти. Чем дольше вы пребываете в таком гнетущем вас окружении, тем более нарастает и становится навязчивым чувство тревожности. Немедленно удаляйтесь или же работаете со своими реакциями.

11. Водолей

Внешне вы спокойный человек, но внутри вы пребываете в вечной панике, ужасе и стрессе, причем настолько, что вы свыклись с этим уже давненько. Вы убеждены, что что-то плохое может произойти в любой момент, и тогда весь выстроенный вами уютный мир апокалиптически рухнет.

12. Рыбы

Вы эмоционально срываетесь даже по незначительным мелочам. Вы пессимистично настроены и склонны морально съедать себя за малейшие ошибки. Если окружающим вы щедро раздаете всю свою доброту, заботу и сострадание, то на самого себя их у вас катастрофически не хватает. Вы неизменно живете в состоянии наступающего конца света, и чувство спокойствия вам неведомо.