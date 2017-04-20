Никола Тесла – гениальный изобретатель и весьма эксцентричная личность. Что же мы знаем или, напротив, не знаем об этом уникальном человеке, явно опередившем свое время и умевшем предвидеть грядущее?





1. Тесла появился на свет во время грозы

Назовите это совпадением, божественным знаком или удачей, но история гласит, что Тесла родился во время грозы. Это была ночь на 10 июля 1856 года, и акушерка, принявшая младенца, сочла это дурным предзнаменованием, заявив, что ребенок будет дитем тьмы. Мать Теслы возразила: «Нет, он станет сыном света».

2. Он спал в сутки не более двух часов

Далеко не всем нужны 8 часов сна, чтобы быть в форме; Тесла всегда утверждал, что бодрствует 22 часа в сутки, а для сна ему вполне хватает двух часов. Однажды ученый настолько увлекся исследованиями в собственной лаборатории, что без сна и отдыха проработал 84 часа.

3. Никола Тесла ежедневно пил виски

Еще один интересный факт – Тесла ежедневно пил виски, полагая, что он продлит ему жизнь до 150 лет. Он считал этот напиток тонизирующим, сохраняющим молодость и продлевающим жизнь. Отказаться от виски ему пришлось в период запрета на алкоголь во время Первой мировой войне. Постепенно Тесла убрал из рациона все напитки, кроме воды и молока.

4. Никола Тесла не был ни женат, ни даже влюблен, однако у него была масса поклонниц

Говорят, что за каждым успешным мужчиной стоит конкретная женщина. Но Никола Тесла оказался исключением. Он не вступал в брак и не имел серьезных любовных отношений, так как считал, что супружество (и секс) ограничивает его талант. Однако в конце жизни Тесла признался одному журналисту: «Иногда я чувствую, что, оставшись холостым, я принес слишком большую жертву в угоду работе».

5. Тесла полагал, что женщины в будущем станут доминировать над мужчинами

Он был не только учёным, инженером, механиком, физиком и футуристом, но еще и поддерживал феминизм. У него была твердая точка зрения, что женщины – это строители общества, и скоро настанет новый сексуальный порядок, где женщины будут руководить.

6. Тесла выдвинул идею переменного тока, но признания она в то время не получила

В том, что историки называют «войной токов», Тесле противостоял Томас Эдисон – оба ученых предложили свои теории тока переменного постоянного. Тесла продвигал теорию тока переменного, а Эдисон – постоянного Их современники отдали предпочтение более известному Эдисону.

7. Тесла предсказал появление Интернета

Никола Тесла говорил, что в будущем во всех домах будет глобальная система беспроводной связи. Он был абсолютно уверен в этом проекте, что даже предложил его банкиру Джону Моргану. Тесла видел эту систему связи как способ передачи телефонных сообщений, трансляции новостей, музыки и даже обмена фотографиями по всему миру!

8. Никола Тесла постоянно подкармливал и лечил голубей

Наряду со своими прочими странными привычками, такими как ужин ровно в 20.10 или стократное потирание пальцев ног перед сном, Тесла также нежно заботился о голубях. Каждый день он кормил их в парке, приносил раненых птиц к себе домой и лечил их. Однажды он потратил около 2000 долларов, чтобы вылечить голубю сломанное крыло и ногу.

9. Никола Тесла был сторонником стерилизации преступников и людей с психическими отклонениями

У Теслы рождались идеи и прогнозы и о будущем человечества. Он предложил евгенику – науку о совершенствовании населения путем контролируемого разведения. По словам Теслы, к 2100 году должны быть только «желательные родители», которые подходят для рождения детей. Он настоятельно советовал стерилизовать преступников и людей, страдающих психическими расстройствами.

10. В Силиконовой долине есть памятник Тесле, раздающий бесплатный Wi-Fi

В Силиконовой долине в 2013 году был установлен памятник Тесле, который раздает бесплатный Wi-Fi. В памятник также вмонтирована капсула времени, которую следует вскрыть в 2043 году.