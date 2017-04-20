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Тест: Как много вы знаете о любви?
21.04.2017 13:01 — Калейдоскоп | Flytothesky
Любовь спасёт мир. Согласны ли вы с этим утверждением? Испытывали ли вы когда-нибудь это чувство, а, возможно, вы и сейчас влюблены? Несмотря на то, что почти каждый из нас сталкивался с любовью или хотя бы влюбленностью, мы мало знаем об этом чувстве. Проверьте, как хорошо вы разбираетесь в нём и вообще в романтических отношениях.
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Любовь спасёт мир. Согласны ли вы с этим утверждением? Испытывали ли вы когда-нибудь это чувство, а, возможно, вы и сейчас влюблены? Несмотря на то, что почти каждый...
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