МИНСК, 21 апр — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что в будущем республика может расширить список стран, для граждан которых будет действовать безвизовый режим въезда в страну на короткий срок.



© Sputnik/ Виктор Толочко Национальный аэропорт Минск отметил прирост пассажиров в январе-марте

В феврале 2017 года заработал указ президента, согласно которому граждане 80 стран могут въехать в Беларусь без визы, при условии, что въезд будет осуществлен через Национальный аэропорт Минск, а срок пребывания иностранцев в стране не превысит 5 суток. В ответ на это РФ ввела погранзоны на границе с республикой. В настоящее время Минск и Москва продолжают обсуждать вопрос создания единого миграционного пространства.

Отвечая в пятницу на вопросы депутатов после оглашения послания парламенту и белорусскому народу, Лукашенко сообщил, что через год-полтора с момента начала действия безвизового режима может быть рассмотрен вопрос расширения списка таких стран.

При этом президент подчеркнул, что здесь Беларусь будет действовать не в ущерб нормам безопасности и обязательно согласует этот шаг с российской стороной.

"Не надо нас упрекать, мы контролируем ситуацию с точки зрения безопасности", — заверил Лукашенко, говоря о позиции некоторых российских чиновников по этому вопросу.

Глава государства подчеркнул, что все связанные с этой темой вопросы "надо решать аккуратно, вместе согласовывая позиции".

Лукашенко также отметил, что с вводом безвизового режима в Беларусь стало приезжать больше иностранных туристов.