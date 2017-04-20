﻿ Беларусь может расширить список "безвизовых" стран. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Беларусь может расширить список "безвизовых" стран

21.04.2017 16:21 — Калейдоскоп | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 21 апр — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что в будущем республика может расширить список стран, для граждан которых будет действовать безвизовый режим въезда в страну на короткий срок.

Беларусь может расширить список "безвизовых" стран
© Sputnik/ Виктор Толочко
Национальный аэропорт Минск отметил прирост пассажиров в январе-марте

В феврале 2017 года заработал указ президента, согласно которому граждане 80 стран могут въехать в Беларусь без визы, при условии, что въезд будет осуществлен через Национальный аэропорт Минск, а срок пребывания иностранцев в стране не превысит 5 суток. В ответ на это РФ ввела погранзоны на границе с республикой. В настоящее время Минск и Москва продолжают обсуждать вопрос создания единого миграционного пространства.

Отвечая в пятницу на вопросы депутатов после оглашения послания парламенту и белорусскому народу, Лукашенко сообщил, что через год-полтора с момента начала действия безвизового режима может быть рассмотрен вопрос расширения списка таких стран.

При этом президент подчеркнул, что здесь Беларусь будет действовать не в ущерб нормам безопасности и обязательно согласует этот шаг с российской стороной.

"Не надо нас упрекать, мы контролируем ситуацию с точки зрения безопасности", — заверил Лукашенко, говоря о позиции некоторых российских чиновников по этому вопросу.

Глава государства подчеркнул, что все связанные с этой темой вопросы "надо решать аккуратно, вместе согласовывая позиции".

Лукашенко также отметил, что с вводом безвизового режима в Беларусь стало приезжать больше иностранных туристов.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Это произойдет через год-полтора действия безвизового режима с 80 государствами, но Минск будет отслеживать вопросы безопасности и посоветуется с Россией.

Комментарии

 
Новости дня
Новости
 
Насколько вы беспокойный и тревожный человек по знаку зодиака
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Калейдоскоп

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

20.04.2017
Белорусская военная газета

Архив (Калейдоскоп)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика