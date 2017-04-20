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Умные лайфхаки, которые существенно помогут в жизни
21.04.2017 19:00 — Калейдоскоп | Flytothesky
Предлагаем взять на вооружение весьма полезные советы, которые помогут виртуозно владеть собой в любой ситуации.
1. Людям всегда лучше запоминаются вещи, произошедшие в начале и конце, тогда как середина любого процесса откладывается в памяти гораздо менее подробно. При планировании интервью с потенциальным работодателем полезно узнать часы его приема и постараться прийти первым или последним.
2. Если ваша работа связана с обслуживанием клиентов у стойки, кассы или за рабочим столом, полезно повесить позади себя зеркало. Таким образом, рассерженные чем-либо посетители не смогут в полной мере обрушить на вас свой гнев, поскольку созерцание собственного отражения удивительно снизит их недружелюбный настрой.
3. Представив условия продажи чего-либо, всегда выдерживайте паузу. Если вы работаете в торговле и целью стоит привлечь человека к покупке, то после того, как в разговоре были обозначены цены и детали потенциального соглашения, нужно сразу замолчать. Наступившая тишина поставит покупателя в несколько неловкое положение и в стремлении поправить ситуацию он с большой вероятностью решится на покупку.
4. Если, задав вопрос, вы получили лишь частичный ответ на него, просто подождите и сохраняйте зрительный контакт с собеседником. Это должно побудить его продолжить.
5. В ситуации, грозящей сильным волнением (например, перед публичным выступлением или прыжком на тарзанке), пожуйте жевательную резинку. Мозг начнет работать по программе, аналогичной той, что возникает при приеме пищи: «Если бы меня окружала опасность, я бы не стал есть. Значит – я в безопасности». Такой трюк позволяет быстро успокоиться.
6. Человек скорее запоминает не то что было сказано, а какие чувства у него вызвали эти слова. Кроме того, большинство людей любят поговорить о собственной персоне, так что, стремясь заинтересовать собеседников разговором, задавайте побольше вопросов об их жизни.
7. Изучая нечто новое, обучайте этому друга и предоставляйте ему возможность задавать себе вопросы. Способность объяснить другому некую тему говорит о полнейшем ее понимании.
8. Если вы даете понять, что по-настоящему рады видеть определенного человека, его реакция наверняка окажется аналогичной в отношении вас. Это не обязательно происходит с первого раза, но непременно случится при следующей встрече.
9. Физические реакции на стресс (учащенные пульс и дыхание) практически идентичны оным при ощущении отваги. В проблемной ситуации нужно постараться оперативно представить, что напряженность тела выражает смелость, а не страх. Мозг переосмыслит это возбуждение и разовьет решительность вместо тревоги.
10. Обращайте внимание на ноги людей. Развернутая позиция ступней в сторону собеседника говорит о готовности продолжать разговор больше, чем поворот к нему торса.
11. Уверенность – вещь более важная, нежели знания. Добиваясь цели, делайте вид, что уже ее достигли.
12. В случае когда по какой-то причине очень хочется беззастенчиво поразглядывать человека, нужно посмотреть словно бы сквозь него и подождать, пока «объект» не попытается встретиться взглядами. После того как у него это не получится, он начнет в рассеянности глядеть по сторонам, предоставляя вам возможность уставиться на него в течение как минимум 45 секунд.
13. Старайтесь не терять накопленные связи, поддерживайте сеть своих знакомств, встречаясь с бывшими коллегами и однокашниками хотя бы изредка. Это поможет быть в курсе полезной информации и иметь доступ к возможным выгодам в сферах влияния знакомых.
14. Рассердившись на водителя, по-старушечьи медленно едущего перед вами, представьте, что за рулем его автомобиля сидит ваша бабушка. Такое восприятие ситуации значительно уменьшит накал вашего гнева.
15. Старайтесь стоять прямо. Как это ни странно, но если расправить плечи и, не держа руки в карманах, поднять повыше голову, можно в буквальном смысле почувствовать себя намного уверенней. Окружающие также это оценят.
16. Употребление без особой необходимости выражений «я думаю, что…» и «мне кажется, что…» снижает доверие слушателя к вашим словам.
17. Успокоиться при сильном волнении помогает уборка в доме или на рабочем месте.
18. Придя на собеседование, не постесняйтесь задать несколько встречных вопросов самому интервьюеру. Не обделив вниманием его персону, вы будете выглядеть в его глазах более интересной личностью.
19. Внимание, родители! Всегда стоит давать своему ребенку небольшой, но все-таки выбор. Это позволит ему ощущать, что его мнение тоже имеет вес среди окружающих. Например, собираясь на прогулку, можно спросить малыша: «Ты хочешь надеть ботинки со звездами или с рыбками?». Кстати, такой подход частенько работает и со взрослыми.
20. Наши действия влияют на отношение к происходящему намного больше, чем отношение влияет на действия. Другими словами, почувствовав себя счастливым, вы можете захотеть танцевать и прыгать, однако же можно прыгать и танцевать ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ почувствовать радость и счастье.
21. Когда группа людей смеется, каждый инстинктивно смотрит на того человека, с которым он ощущает наибольшую душевную близость.
22. Если вы хотите быстро наладить контакт с человеком или заслужить его доверие, ненавязчиво повторите его позу. Продублировав положение рук или ног собеседника, обратите внимание на его дальнейшие движения. Если он начал немного склоняться в вашу сторону или, наоборот, отпрянул, ответьте тем же. Подобное отзеркаливание дает бессознательный сигнал об ощущении доверительной и комфортной атмосферы при общении. Увидев, что сам собеседник принял позу, подобную вашей, знайте: контакт установлен.
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Предлагаем взять на вооружение весьма полезные советы, которые помогут виртуозно владеть собой в любой ситуации. 1. Людям всегда лучше запоминаются вещи,...
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