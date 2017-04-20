Предлагаем взять на вооружение весьма полезные советы, которые помогут виртуозно владеть собой в любой ситуации.





1. Людям всегда лучше запоминаются вещи, произошедшие в начале и конце, тогда как ‎середина любого процесса откладывается в памяти гораздо менее подробно. При ‎планировании интервью с потенциальным работодателем полезно узнать часы его ‎приема и постараться прийти первым или последним.‎

2. Если ваша работа связана с обслуживанием клиентов у стойки, кассы или за рабочим ‎столом, полезно повесить позади себя зеркало. Таким образом, рассерженные чем-либо ‎посетители не смогут в полной мере обрушить на вас свой гнев, поскольку созерцание ‎собственного отражения удивительно снизит их недружелюбный настрой.‎

3. Представив условия продажи чего-либо, всегда выдерживайте паузу. Если вы работаете в ‎торговле и целью стоит привлечь человека к покупке, то после того, как в разговоре были ‎обозначены цены и детали потенциального соглашения, нужно сразу замолчать. ‎Наступившая тишина поставит покупателя в несколько неловкое положение и в ‎стремлении поправить ситуацию он с большой вероятностью решится на покупку.‎

4. Если, задав вопрос, вы получили лишь частичный ответ на него, просто подождите и ‎сохраняйте зрительный контакт с собеседником. Это должно побудить его продолжить.‎

5. В ситуации, грозящей сильным волнением (например, перед публичным выступлением ‎или прыжком на тарзанке), пожуйте жевательную резинку. Мозг начнет работать по ‎программе, аналогичной той, что возникает при приеме пищи: «Если бы меня окружала ‎опасность, я бы не стал есть. Значит – я в безопасности». Такой трюк позволяет быстро ‎успокоиться.‎

6. Человек скорее запоминает не то что было сказано, а какие чувства у него вызвали эти ‎слова. Кроме того, большинство людей любят поговорить о собственной персоне, так что, ‎стремясь заинтересовать собеседников разговором, задавайте побольше вопросов об их ‎жизни. ‎

7. Изучая нечто новое, обучайте этому друга и предоставляйте ему возможность задавать ‎себе вопросы. Способность объяснить другому некую тему говорит о полнейшем ее ‎понимании. ‎

8. Если вы даете понять, что по-настоящему рады видеть определенного человека, его ‎реакция наверняка окажется аналогичной в отношении вас. Это не обязательно ‎происходит с первого раза, но непременно случится при следующей встрече.‎

9. Физические реакции на стресс (учащенные пульс и дыхание) практически идентичны ‎оным при ощущении отваги. В проблемной ситуации нужно постараться оперативно ‎представить, что напряженность тела выражает смелость, а не страх. Мозг переосмыслит ‎это возбуждение и разовьет решительность вместо тревоги.‎

10. Обращайте внимание на ноги людей. Развернутая позиция ступней в сторону ‎собеседника говорит о готовности продолжать разговор больше, чем поворот к нему ‎торса.‎

11. Уверенность – вещь более важная, нежели знания. Добиваясь цели, делайте вид, что ‎уже ее достигли.‎

Притворяясь кем-то достаточно долго, вы рискуете в итоге действительно стать таким.‎

12. В случае когда по какой-то причине очень хочется беззастенчиво поразглядывать ‎человека, нужно посмотреть словно бы сквозь него и подождать, пока «объект» не ‎попытается встретиться взглядами. После того как у него это не получится, он начнет в ‎рассеянности глядеть по сторонам, предоставляя вам возможность уставиться на него в ‎течение как минимум 45 секунд.‎

13. Старайтесь не терять накопленные связи, поддерживайте сеть своих знакомств, ‎встречаясь с бывшими коллегами и однокашниками хотя бы изредка. Это поможет быть ‎в курсе полезной информации и иметь доступ к возможным выгодам в сферах влияния ‎знакомых.‎

14. Рассердившись на водителя, по-старушечьи медленно едущего перед вами, представьте, ‎что за рулем его автомобиля сидит ваша бабушка. Такое восприятие ситуации ‎значительно уменьшит накал вашего гнева.‎

15. Старайтесь стоять прямо. Как это ни странно, но если расправить плечи и, не держа руки ‎в карманах, поднять повыше голову, можно в буквальном смысле почувствовать себя ‎намного уверенней. Окружающие также это оценят.‎

16. Употребление без особой ‎необходимости выражений «я думаю, что…» и «мне кажется, что…» снижает доверие слушателя к вашим словам.‎

17. Успокоиться при сильном волнении помогает уборка в доме или на рабочем месте.‎

18. Придя на собеседование, не постесняйтесь задать несколько встречных вопросов ‎самому интервьюеру. Не обделив вниманием его персону, вы будете выглядеть в его ‎глазах более интересной личностью.‎

19. Внимание, родители! Всегда стоит давать своему ребенку небольшой, но все-таки ‎выбор. Это позволит ему ощущать, что его мнение тоже имеет вес среди окружающих. ‎Например, собираясь на прогулку, можно спросить малыша: «Ты хочешь надеть ботинки ‎со звездами или с рыбками?». Кстати, такой подход частенько работает и со взрослыми.‎

20. Наши действия влияют на отношение к происходящему намного больше, чем ‎отношение влияет на действия. Другими словами, почувствовав себя счастливым, вы ‎можете захотеть танцевать и прыгать, однако же можно прыгать и танцевать ДЛЯ ТОГО, ‎ЧТОБЫ почувствовать радость и счастье.‎

21. Когда группа людей смеется, каждый инстинктивно смотрит на того человека, с которым ‎он ощущает наибольшую душевную близость.‎

22. Если вы хотите быстро наладить контакт с человеком или заслужить его доверие, ‎ненавязчиво повторите его позу. Продублировав положение рук или ног собеседника, ‎обратите внимание на его дальнейшие движения. Если он начал немного склоняться в ‎вашу сторону или, наоборот, отпрянул, ответьте тем же. Подобное отзеркаливание дает ‎бессознательный сигнал об ощущении доверительной и комфортной атмосферы при ‎общении. Увидев, что сам собеседник принял позу, подобную вашей, знайте: контакт ‎установлен.

Текст: Flytothesky.ru