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Редкие фотографии 20-летней Мэрилин Монро, которые покажут ее с новой стороны

21.04.2017 20:43 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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В 1946 году эту юную девушку еще звали Норма Джин Мортенсон, ей было 20 лет, и она только что рассталась со своим мужем Джеймсом Догерти. Теперь её мечта – стать актрисой.

В том же году 20-летняя Норма Джин познакомилась с фотографом Андре ди Динесом, с которым у неё завязался роман. Фотографу очень хотелось помочь своей возлюбленной начать её голливудскую карьеру, потому он предложил ей съездить в Малибу, где и была сделана эта фотосессия. Сначала Андре ди Динес снимал будущую Мэрилин Монро в купальнике на пляже, а затем решил сделать серию фотографий с акцентом на её лице.

Вот как Андре ди Динес вспоминал о той фотосессии 1946 года:

«Ей было двадцать лет, и она еще не знала, что такое опьянение от успеха, хотя уже тогда было что-то звездное в её сиянии и смехе. Я хотел видеть её мгновенные естественные реакции на слова «счастье», «удивление», «раздумье», «сомнение», «умиротворение», «печаль», «самоуничижение» и «смерть». Когда я произнес «смерть», она схватила темную ткань и накрыла ею голову. Смерть для нее была чернотой и пустотой. Я пытался уговорить её на другую реакцию, ведь смерть может быть началом и надеждой на вечный свет. Она покачала головой: «Нет, для меня это пустота». Она повернулась ко мне, на её лице было отчаяние, глаза потускнели, а губы стали бесцветными. Для нее смерть была концом всего».Редкие фотографии 20-летней Мэрилин Монро, которые покажут ее с новой стороны

Редкие фотографии 20-летней Мэрилин Монро, которые покажут ее с новой стороны

Редкие фотографии 20-летней Мэрилин Монро, которые покажут ее с новой стороны

Редкие фотографии 20-летней Мэрилин Монро, которые покажут ее с новой стороны

Редкие фотографии 20-летней Мэрилин Монро, которые покажут ее с новой стороны

Редкие фотографии 20-летней Мэрилин Монро, которые покажут ее с новой стороны

Редкие фотографии 20-летней Мэрилин Монро, которые покажут ее с новой стороны

Редкие фотографии 20-летней Мэрилин Монро, которые покажут ее с новой стороны

Редкие фотографии 20-летней Мэрилин Монро, которые покажут ее с новой стороны

Редкие фотографии 20-летней Мэрилин Монро, которые покажут ее с новой стороны

Редкие фотографии 20-летней Мэрилин Монро, которые покажут ее с новой стороны

Редкие фотографии 20-летней Мэрилин Монро, которые покажут ее с новой стороны

Редкие фотографии 20-летней Мэрилин Монро, которые покажут ее с новой стороны

Редкие фотографии 20-летней Мэрилин Монро, которые покажут ее с новой стороны

Редкие фотографии 20-летней Мэрилин Монро, которые покажут ее с новой стороны

Редкие фотографии 20-летней Мэрилин Монро, которые покажут ее с новой стороны

Редкие фотографии 20-летней Мэрилин Монро, которые покажут ее с новой стороны

Редкие фотографии 20-летней Мэрилин Монро, которые покажут ее с новой стороны

Редкие фотографии 20-летней Мэрилин Монро, которые покажут ее с новой стороны

Текст: Flytothesky.ru

 
 
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В 1946 году эту юную девушку еще звали Норма Джин Мортенсон, ей было 20 лет, и она только что рассталась со своим мужем Джеймсом Догерти. Теперь её мечта – стать...

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