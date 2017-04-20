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Как улучшить производительность мозга

21.04.2017 20:27 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Знания о том, как работает мозг, помогают повысить продуктивность нашей умственной работы, а также облегчить процесс обучения наших детей. Вот несколько методов, которые позволят увеличить творческие способности, улучшить память и концентрацию:

Как улучшить производительность мозга

1. Физическая активность на свежем воздухе.

Занятия спортом и даже простая ходьба увеличивают поступление кислорода в мозг, способствуют синтезу новых клеток и восстанавливают баланс нейромедиаторов. Исследование, проведенное в университете Мичигана, показало, что после часа общения с природой память и концентрация улучшаются на 20%. Выяснилось, что не обязательно наслаждаться прогулкой: посещение парка в холодную погоду дает такие же преимущества. Возможно, определенную роль играет и дополнительная доза витамина D.

2. Достаточный сон.

Пока мы спим, мозг продолжает работать. Именно во время сна он обрабатывает информацию, полученную за день. Недостаток сна плохо влияет на когнитивные функции, двигательную активность, мыслительные способности и настроение.

3. Исключение многозадачности.

Когда кто-то звонит, ваш смартфон автоматически останавливает музыку и отдает предпочтение вызову. Точно так же для решения каждой конкретной задачи мозг использует определенную функцию, которая не должна вступать в противодействие с другими функциями. Чтобы избежать конфликтов в работе мозга, вы должны направить свое внимание только на одну задачу. Если вы пытаетесь объединить несколько взаимоисключающих функций, производительность мозга падает.

Приемы для лучшего запоминания

В 1956 году Джордж Миллер выдвинул теорию, что в нашей кратковременной памяти может одновременно хранится 7 частей информации (плюс-минус 2). Через 30-60 секунд эта информация отправляется или в долговременную, или в рабочую память. Сейчас известно, что мы можем расширить нашу кратковременную память несколькими способами:

1. Объединение информации в смысловые группы.

Возьмем число 568975638. Вряд ли вы сразу его запомните. Теперь попробуйте разделить его на сектора: 568-975-638. Наверняка стало немного проще.

2. Ассоциации.

Некоторые люди вспомнят, что в их номере телефона есть цифры 975, или 638 – год и месяц их рождения. Это означает, что в действие вступают ассоциации.

3. Повторение.

Самая распространенная стратегия, которая усиливает или консолидирует память.

4. Использование всех пяти чувств.

Новая информация и любые презентации гораздо лучше запоминаются, когда мы используем видео, музыку, фотографии, запахи и прикосновения (тактильное кодирование).

Если вы только слушаете, то через 3 дня будете помнить 10% информации. При добавлении видео или слайдов вы запомните 65%. Еще лучше, когда есть возможность поучаствовать в исследовании или провести эксперимент.Как улучшить производительность мозга

Текст: Flytothesky.ru

Только люди с безупречной памятью пройдут этот тест!

 
 
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Знания о том, как работает мозг, помогают повысить продуктивность нашей умственной работы, а также облегчить процесс обучения наших детей. Вот несколько методов,...

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