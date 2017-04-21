Знакомы с семьями, где хорошо отлажено партнерство, но напрочь отсутствует телесный контакт? Муж и жена прекрасно уживаются друг с другом, ведут быт, воспитывают детей, в их отношениях есть любовь, поддержка, признание, кроме одного – нет секса. Все вроде бы хорошо, а сексуальное притяжение слабое. После чего в ход идут оправдания, мол, «мы вместе давно, никакой новизны, все так живут». Однако никто не станет отрицать наличие пар, которые за 25 лет совместной жизни не потеряли желание выражать любовь телесно? Значит, дело не только в привыкании…





Любовь гармонична только тогда, когда она есть одновременно на уровне тела, мыслей и чувств партнеров. Если она проявляется исключительно физически – это страсть. Живет лишь в эмоциях и мыслях – баланс нарушен! Это значит, что доступ к чувственной сфере подавляют вытесненные эмоции.

Что такое вытесненные эмоции, почему они остаются в теле?

Представим гипотетическую ситуацию: один из гостей задел вас за живое, но отвечать ему грубостью вы не стали, вежливо промолчав. Что происходит потом? Момент обиды вытесняется в подсознание, ситуация забывается, но встретив того же человека спустя какой-то срок, вы словите себя на мысли, что тело среагирует на него странной агрессией – мышцы напрягутся, челюсти сожмутся, улыбка тоже поблекнет. Именно такая реакция выдаст в вас подавленную обиду, которая все это время жила в теле. А теперь перенесите эту ситуацию на отношения с партнером.

За долгую совместную жизнь с нами случается множество ситуаций, в которых приходится сдерживать внутреннюю злость – партнер может не давать высказать свое мнение, не принимать наших желаний всерьез или просто больно обижать. Не всегда получается выяснять отношения сразу, иногда обида замалчивается, чтобы замять ссору, ведь в целом партнер хороший человек. В этот момент эмоция не переживается полностью, а подавляется и уходит вглубь. И если ум все забывает, то тело нет!

Когда партнер прикасается, у нас может возникнуть неясное внутреннее сопротивление, желание, чтобы нас трогали. Почему? Потому что осталась подавленная злость, которую не удалось высказать вслух. И если «сохранить лицо» на расстоянии можно, то в момент близости чувства слишком обнажены, чтобы быть неискренними. Тогда и начинается игра в прятки: «не хочу», «болит голова», «устал» или «слишком стар». Просто тщательно подавляемая злость при прикосновениях лезет наружу, контролировать себя сложно, а обижать человека не хочется. Так и начинаются замещения – вместо секса партнер старается задобрить половинку вкусной едой, подарками или общением на «духовные темы», только бы уйти от физического контакта.

Как предотвратить влияние обид на интимную жизнь?

Как вы уже поняли, обиды накапливаются в теле, когда нам не дают обсудить (прояснить) нечто важное для нас, а тело перенимает удар фрустрации на себя. Человек остается по-прежнему любимым, вот только эротика с ним больше не интересует. И чем больше семейный стаж, чем больше невысказанных претензий накапливается, тем труднее сохранить раскрепощенность в постели. Со временем даже начинаешь ловить себя на мысли, что легче все разрушить и начать заново с новым партнером, чем ворошить прошлые раны.

Если партнер все же дорог, оба готовы работать над отношениями, нужно налаживать коммуникацию: высказать друг другу так долго сдерживаемые переживания, завершить начатые ссоры, которые все это время отравляли изнутри. Естественно, не нужно сразу вываливать на партнера лавину эмоций, постарайтесь выстроить продуманный и конструктивный диалог. Например: «Я давно хотела поговорить о важном. Нужно, чтобы ты воспринял услышанное всерьез. Ты не виноват в моих чувствах, и я не требую срочно менять нашу жизнь, но мне нужно высказаться…» От партнера в этот момент важно именно участие и принятие эмоций другого. Не стоит уходить в себя, отвергать услышанное, обесценивать или винить любимого человека, не нужно искать себе оправданий. Просто будьте рядом и слушайте, важно принятие эмоций половины.

Почему необходимо выражать злость в отношениях?

Многие пары боятся выражать свое неудовольствие или злобу, потому что это может разрушить их отношения. Но никто не думает, что сама по себе злость никуда не уходит, но остается в теле и продолжает отравлять чувства, выкапывая настоящую пропасть. Психологи давно заметили, что агрессия имеет общую природу с сексуальным инстинктом. Строго говоря, сексуальность и агрессивность связаны. Если злостью не управлять, она погубит отношения, но если ее направить в творчество и эротику – это придаст отношениям огня.

Очень важно обсуждать в паре негативные чувства, которые оба испытывают, вовремя выливать свою злобу. Это сложно и страшно, но если вы заинтересованы в понимании друг друга, придется быть рядом не только, когда обоим хорошо, но и когда вас одолевает злость. Только так можно создать ощущение подлинной близости, освободить тело от эмоциональных зажимов и раскрыть внутреннюю сексуальность.

Помните, телесный контакт – один из мощнейших инструментов в отношениях, которым нельзя пренебрегать. Ощущение себя желанным в паре, сброс напряжения, эмоциональное раскрытие, в конце концов, внимание – вот что дарят прикосновения. Разве это не чудесно, когда хочется прикасаться к любимому человеку, делиться с ним своими чувствами, выражать любовь телесно?

Текст: Flytothesky.ru