Британский художник Брайан Джон Чарнли родился в 1949 году. В 1968 юноша пережил первый нервный срыв, но все же смог закончить курс в Школе искусств в Лестере, а затем продолжить обучение в Лондоне. В 1969 году Чарнли поставили диагноз «острая шизофрения» и ему пришлось пройти разные виды лечения, включая электрошоковую терапию.

Его успех и признание как художника шли рука об руку с его борьбой с болезнью и приемом мощных лекарств. Серия «Автопортрет» была написана, когда он экспериментировал с различными дозировками депиксола и триптозола. Чарнли покончил жизнь самоубийством в 1991 году, закончив последний автопортрет этой серии.





Все картины написаны маслом на холсте, размер 51х51 см. К каждому автопортрету Чарнли оставлял запись, объясняющую образ. Вся серия была выставлена в Национальной портретной галерее в Лондоне в 1995 году.

1. 11-16 апреля 1991





Обычный портрет, написанный в два подхода. Удачное сходство? Дозировка препарата – две таблетки депиксола (3 г) плюс две таблетки триптизола (25 г). Много спал.

2. 20 апреля 1991





Уменьшил на одну таблетку дозу депиксола с таблетками тремазепама, чтобы немного поспать. Большое ухо кролика потому, что я был чрезвычайно чувствителен к человеческим голосам, как дикое животное.

3. 23 апреля 1991





Я не в состоянии сконцентрироваться, так что картина выглядит как плохое граффити. Депиксол усиливает концентрацию, а уменьшение дозы её снижает. У большинства людей вокруг меня была какая-то дополнительная сенсорная способность восприятия, которая давала им доступ к моему разуму. В этом отношении я был слеп. Отсюда кресты на глазах. Они также пересказали мне мои мысли. Отсюда крест на рте.

4. 24 апреля 1991





Зачем упускать прекрасную возможность нарисовать весь ментальный распад. Полное отсутствие концентрации и эффект граффити снова. Пятна на головном мозге – настоящая кровь, преодоление психической боли. Нет глаз, чтобы видеть происходящее, и зашитый рот.

5. 29 апреля 1991





Вещи выходят из-под контроля. Я принял 15 таблеток депиксола, результата нет. Скоро в больницу. Когда я приехал домой после прогулки, позвонил мой брат-близнец. Кажется, все пытаются заставить меня чувствовать себя еще хуже. Меня переполняют вещи, которые я не могу понять.

6. 2 мая 1991





Химия лекарств начала действовать, но энергия на нуле. Отсюда куколка насекомого. Дух, выраженный птицей, раздавлен личинкой. Мой Эдипов комплекс представлен фаллосом в презервативе. Мой конфликт мысли – это человек с двумя головами, одна из голов – это нос. Развешенная одежда – мое стираное грязное белье. Кресты – это шизофрения, являющаяся разновидностью распятия эго. Человек в шляпе наблюдает за мной и держит все в тайне.

7. 6 мая 1991





Я чувствую себя мишенью для жестоких высказываний. Что происходит? У меня не было языка, потому и гвоздь во рту. Гвозди в глазах означают, что я слеп в этом отношении. Любовь причиняет боль. Теперь я держусь подальше от женщин по рекомендации моего психиатра.

8. 14 мая 1991





Нога римского солдата выражает мой страх перед мафией. Я также чувствую, что Рим фактически распял Христа. Мое эго распято. Мои чувства, мой Эдипов комплекс раздавлены ногой итальянца. Римская нога порождает тревогу. Я не могу рассчитывать ни на что, кроме полного поражения, поскольку священная корова никогда не умрет.

9. 18 мая 1991





С 10 мая уменьшил дозу антидепрессанта, спал мало. Изобразил мой мозг как огромный рот, действующий независимо от меня. Опять же гвоздь во рту выражает мою неспособность к общению. Тем не менее я чувствую сильные вибрации своей личности, отсюда волнистые линии из головы.

10. 23 мая 1991





Я действительно устаю объяснять свои картины. Моя трагедия в том, что люди не могут понять поэтичное использование моих символов. Преобладающая синева потому, что я чувствовал себя подавленным, сократив антидепрессанты. Люди смеются надо мной. Продолжаю избегать социальных контактов.

11. 24 мая 1991





Похоже, разбитое сердце является причиной всего. Конечно, это больно. Ноги пауков справа должны выразить мою подавленность. Страшно. Приближаюсь к более острой фазе моей шизофрении.

12. 8 июня 1991





Ноги пауков – мое основное состояние. Когда они покидают мой мозг, то их сила ослабевает. Белые треугольники отражают мои мысли. Ноги пауков представляют собой подавленность и социальные проблемы. Это правда мое состояние?

13. 13 июня 1991





Люди говорят, что я не умею рисовать, что моя техника предназначена лишь для моего воображения. Яйца опустели, как голова, лишенная ее содержимого. Два яйца? Само собой разумеется, у меня суицидальные мысли, поэтому я нарисовал в воронах Ван Гога его последнюю самоубийственную картину пшеничного поля. Птицы происходят из яиц, так что вороны похожи на мои мысли, улетающие прочь.

14. 19 июня 1991





Они просто хотят веселиться? Это вторжение в мою душевную внутреннюю жизнь, куда все пытаются войти. Пригвожденные рот и язык связаны, у меня нет разумного на это ответа.

15. 27 июня 1991





Чрезвычайно сложная картина, поскольку я чувствую, что приближаюсь к основному образу моей шизофрении. Во-первых, я прозрачен. Мой мозг, мое эго прибиты гвоздями как Христос. Страх, вызванный гневом (красный связанный зверь), вызывает у меня галлюцинации. Это выражено во ртах на концах длинных изогнутых ресниц. Гнев – причина страха, гнев находится в скрытом, бессознательном состоянии, но порождает паранойю, а она порождает галлюцинации и симптомы шизофрении. Но я по-прежнему остро ощущаю недостаток в обществе. Может ли это измениться или гнев останется навсегда? Я намерен запечатлеть мой прогресс большим количеством автопортретов, это важный документ о жизни в конце 20 века. Серия «Автопортрет» покажет, что значит быть человеком и шизофреником. Почти неделю принимаю только депиксол.

16. 12 июля 1991





Текст в центре: «Карты в моих руках не ахти, если только они не из другого мира».

17. 19 июля 1991





К двум последним автопортретам Брайан Чарнли не оставил комментариев. Предполагается, что эти два цвета (желтый и красный) указывают на его острую душевную боль.

Текст: Flytothesky.ru