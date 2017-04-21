На первый взгляд, зная о самых обычных и простых вещах, таких как: музыкальный вкус, любимый цвет и чувство юмора — мы уже можем многое рассказать о человеке, даже не видя его. В том числе, мы можем указать на его возраст.

Попробуйте ответить на несколько абсолютно случайных вопросов, и вы убедитесь, что угадать возраст человека, основываясь на его вкусах и привычках, вполне возможно!