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Мы определим ваш возраст с помощью случайных вопросов
22.04.2017 12:58 — Калейдоскоп | Flytothesky
На первый взгляд, зная о самых обычных и простых вещах, таких как: музыкальный вкус, любимый цвет и чувство юмора — мы уже можем многое рассказать о человеке, даже не видя его. В том числе, мы можем указать на его возраст.
Попробуйте ответить на несколько абсолютно случайных вопросов, и вы убедитесь, что угадать возраст человека, основываясь на его вкусах и привычках, вполне возможно!
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На первый взгляд, зная о самых обычных и простых вещах, таких как: музыкальный вкус, любимый цвет и чувство юмора — мы уже можем многое рассказать о человеке, даже...
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