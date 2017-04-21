«Жена и новорожденная дочка чувствуют всю любовь Уэсли, даже когда он очень далеко от них».

Трейси Фуджитт, фотограф из Техаса, нашла отличный вариант сделать так, чтобы папа-военный виртуально присутствовал на фотографиях его беременной жены.





Николь Бедуэлл ожидала своего первенца, а потому наняла Трейси, чтобы сделать фотосессию во время последних недель её беременности. Уэсли Бедуэлл, муж Николь, в это время находился в Японии и не мог присутствовать на съемках, поэтому две женщины решили найти оригинальный способ сделать Уэсли частью фотографий.

«Мы планировали как-то задействовать реквизит, чтобы была понятна причина отсутствия папы», – рассказывает Трейси.





Хотя Николь позировала с фото Уэсли в руках и другими военными вещами, напоминающими о муже, им с Трейси пришла в голову еще одна идея. Николь попросила мужа сфотографировать себя с вытянутой рукой и отправить снимок Трейси.

«Я совместила два фото, чтобы было видно, что они находятся в разных странах», – говорит фотограф. По её мнению, на этом снимке пара все равно вместе и рядом друг с другом, несмотря на разлуку.





Трейси признается, что Николь и Уэсли очень понравились фотографии, а их родня даже не смогла сдержать слез.

Роды у Николь планировались на 22 апреля, но малышка появилась чуть раньше – 12 апреля, из-за проблем с гипертонией у мамы. «Уэсли все еще был в Японии, но билет домой был куплен заранее, – рассказывает Трейси. – Николь весь день просидела на телефоне, чтобы обменять ему билет на дату пораньше».

Уэсли успел приехать как раз накануне родов.





Новорожденную девочку назвали Пайпер. Хотя малышка должна провести некоторое время в отделении интенсивной терапии из-за проблем с дыханием, семья ожидает, что вскоре она будет дома с родителями, прежде чем Уэсли придется снова возвращаться в Японию.





Трейси Фуджитт надеется, что она успеет сделать их совместные фото уже втроем до отъезда Уэсли.

Текст: Flytothesky.ru