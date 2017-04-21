﻿ Трогательная фотосессия военнослужащего и его беременной жены. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Трогательная фотосессия военнослужащего и его беременной жены

22.04.2017 16:09 — Калейдоскоп | Flytothesky  
Размер текста:
A
A
A

«Жена и новорожденная дочка чувствуют всю любовь Уэсли, даже когда он очень далеко от них».

Трейси Фуджитт, фотограф из Техаса, нашла отличный вариант сделать так, чтобы папа-военный виртуально присутствовал на фотографиях его беременной жены.

Трогательная фотосессия военнослужащего и его беременной жены

Николь Бедуэлл ожидала своего первенца, а потому наняла Трейси, чтобы сделать фотосессию во время последних недель её беременности. Уэсли Бедуэлл, муж Николь, в это время находился в Японии и не мог присутствовать на съемках, поэтому две женщины решили найти оригинальный способ сделать Уэсли частью фотографий.

«Мы планировали как-то задействовать реквизит, чтобы была понятна причина отсутствия папы», – рассказывает Трейси.

Трогательная фотосессия военнослужащего и его беременной жены

Хотя Николь позировала с фото Уэсли в руках и другими военными вещами, напоминающими о муже, им с Трейси пришла в голову еще одна идея. Николь попросила мужа сфотографировать себя с вытянутой рукой и отправить снимок Трейси.

«Я совместила два фото, чтобы было видно, что они находятся в разных странах», – говорит фотограф. По её мнению, на этом снимке пара все равно вместе и рядом друг с другом, несмотря на разлуку.

Трогательная фотосессия военнослужащего и его беременной жены

Трейси признается, что Николь и Уэсли очень понравились фотографии, а их родня даже не смогла сдержать слез.

Роды у Николь планировались на 22 апреля, но малышка появилась чуть раньше – 12 апреля, из-за проблем с гипертонией у мамы. «Уэсли все еще был в Японии, но билет домой был куплен заранее, – рассказывает Трейси. – Николь весь день просидела на телефоне, чтобы обменять ему билет на дату пораньше».

Уэсли успел приехать как раз накануне родов.

Трогательная фотосессия военнослужащего и его беременной жены

Новорожденную девочку назвали Пайпер. Хотя малышка должна провести некоторое время в отделении интенсивной терапии из-за проблем с дыханием, семья ожидает, что вскоре она будет дома с родителями, прежде чем Уэсли придется снова возвращаться в Японию.

Трогательная фотосессия военнослужащего и его беременной жены

Трейси Фуджитт надеется, что она успеет сделать их совместные фото уже втроем до отъезда Уэсли.Трогательная фотосессия военнослужащего и его беременной жены

Текст: Flytothesky.ru

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Жена и новорожденная дочка чувствуют всю любовь Уэсли, даже когда он очень далеко от них». Трейси Фуджитт, фотограф из Техаса, нашла отличный вариант сделать так,...

Комментарии

 
Новости дня
Новости
 
Малышка-гиппопотам принимает душ в зоопарке Цинциннати
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Калейдоскоп

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

21.04.2017
Белорусская военная газета

Архив (Калейдоскоп)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика