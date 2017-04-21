Гиппопотамы – животные свирепые и не особо дружелюбные. Статистика говорит, что на африканском континенте их жертвами ежегодно становятся около 2900 человек – такого результата пока не могут достичь ни акулы, ни тигры со львами. Потому не обольщайтесь кротким и неуклюжим внешним видом гиппопотамов.





Но, то что младенцы-гиппопотамы восхитительны – это факт. Малышка Фиона родилась недоношенной, потому сейчас ей достается максимум заботы от сотрудников зоопарка Цинцинатти.

А еще бегемоты, как и люди, оказывается, очень любят принимать душ.

Разгуливая по помещению, Фиона забрела в душевую кабинку. Наверное, именно так и должен выглядеть полный дзен.

Малышка явно наслаждается купанием, не переставая при этом широко и очень симпатично улыбаться. В конце концов, девочку сморил сон. Так что бегемоты тоже умеют расслабляться.

Текст: Flytothesky.ru