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Малышка-гиппопотам принимает душ в зоопарке Цинциннати
22.04.2017 14:58 — Калейдоскоп | Flytothesky
Гиппопотамы – животные свирепые и не особо дружелюбные. Статистика говорит, что на африканском континенте их жертвами ежегодно становятся около 2900 человек – такого результата пока не могут достичь ни акулы, ни тигры со львами. Потому не обольщайтесь кротким и неуклюжим внешним видом гиппопотамов.
Но, то что младенцы-гиппопотамы восхитительны – это факт. Малышка Фиона родилась недоношенной, потому сейчас ей достается максимум заботы от сотрудников зоопарка Цинцинатти.
А еще бегемоты, как и люди, оказывается, очень любят принимать душ.
Разгуливая по помещению, Фиона забрела в душевую кабинку. Наверное, именно так и должен выглядеть полный дзен.
Малышка явно наслаждается купанием, не переставая при этом широко и очень симпатично улыбаться. В конце концов, девочку сморил сон. Так что бегемоты тоже умеют расслабляться.
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Гиппопотамы – животные свирепые и не особо дружелюбные. Статистика говорит, что на африканском континенте их жертвами ежегодно становятся около 2900 человек –...
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