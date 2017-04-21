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Малышка-гиппопотам принимает душ в зоопарке Цинциннати

22.04.2017 14:58 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Гиппопотамы – животные свирепые и не особо дружелюбные. Статистика говорит, что на африканском континенте их жертвами ежегодно становятся около 2900 человек – такого результата пока не могут достичь ни акулы, ни тигры со львами. Потому не обольщайтесь кротким и неуклюжим внешним видом гиппопотамов.

Малышка-гиппопотам принимает душ в зоопарке Цинциннати

Но, то что младенцы-гиппопотамы восхитительны – это факт. Малышка Фиона родилась недоношенной, потому сейчас ей достается максимум заботы от сотрудников зоопарка Цинцинатти.

Baby Hippo learns how to use a ramp to get into her pool

А еще бегемоты, как и люди, оказывается, очень любят принимать душ.

Разгуливая по помещению, Фиона забрела в душевую кабинку. Наверное, именно так и должен выглядеть полный дзен.

Малышка явно наслаждается купанием, не переставая при этом широко и очень симпатично улыбаться. В конце концов, девочку сморил сон. Так что бегемоты тоже умеют расслабляться.Малышка-гиппопотам принимает душ в зоопарке Цинциннати

Текст: Flytothesky.ru

 
 
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Гиппопотамы – животные свирепые и не особо дружелюбные. Статистика говорит, что на африканском континенте их жертвами ежегодно становятся около 2900 человек –...

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