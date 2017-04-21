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Этот парень сделал предложение своей девушке во время занятия йогой

22.04.2017 17:23 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Пожелаем этой паре йогов счастья!Этот парень сделал предложение своей девушке во время занятия йогой

Во время отпуска на острове Оаху (Гавайи) Алек Хоран сделал своей подруге Стеф Гарднер предложение, прямо во время выполнения сложной позы йоги на пляже.

Стеф делала прогиб назад и балансировала у Алека на вытянутых вверх ногах, и вдруг он вытащил коробочку с кольцом. Конечно, она приняла его предложение.

«Стеф была удивлена, а её эмоциональная реакция была такой трогательной. Я даже прослезился», – комментирует Алек свой поступок.

Пара уже два года практикует йогу, столько же времени длятся и их отношения. Кроме того, они нередко записывают на видео свои совместные тренировки. В тот самый день Алек, конечно же, установил на пляже камеру, дабы запечатлеть на память столь волнительный момент.

«Мы любим делать качественные йога-фото. Это для нас достаточно интимно, это моменты нашей особой взаимосвязи», – говорит Алек.

Вот что еще они умеют делать:

 
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Пожелаем этой паре йогов счастья! Во время отпуска на острове Оаху (Гавайи) Алек Хоран сделал своей подруге Стеф Гарднер предложение, прямо во время выполнения...

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