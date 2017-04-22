Почему признаваться в любви порой так страшно? Боитесь выглядеть уязвимыми и открытыми? Пугает возможная безответность чувств? Чувствуете ответственность за свои слова или просто не до конца в них уверены? А может не хотите говорить это первым, ожидая признания от партнера? Как относятся к словам любви разные знаки зодиака, и насколько легко они им даются?





1. Овен

Признание из вас можно выдавить только под дулом пистолета. Нет, вы не боитесь физических рисков, а вот эмоциональная опасность пугает вас до смерти. Вам нужно недюжинное мужество, чтобы произнести слова любви, потому что, как только вы это озвучите, это будет означать для вас, что вы взяли на себя обязательство, и вы относитесь к этому очень серьезно.

2. Телец

Вам требуется много времени, чтобы позволить кому-то приблизиться на достаточно близкое расстояние, поэтому вполне понятно, что вы не собираетесь говорить о своей любви, пока не будете абсолютно уверены в том, что вас тоже любят. Люди вашего знака предпочитают проявлять свои чувства иным способом: заботой, вниманием и, наконец, красноречивыми действиями.

3. Близнецы

Вы никогда не теряетесь, если нужно озвучить правду, и очень ответственно относитесь к своим словам, поэтому, если уж вы решились на признание, то это абсолютная истина, а не игра. По крайней мере, это абсолютная истина в момент произнесения слов любви. Но особенность этого знака такова, что проснувшись на следующее утро, Близнецы могут испытывать уже другие эмоции. Длительная привязанность – это сложная для вас задача.

4. Рак

Вы настоящий романтик, мечтающий найти вторую половину, чтобы постоянно обмениваться страстными признаниями, хотя редко кто вас понимает в таком стремлении. Вы без проблем озвучиваете все свои эмоции, но слова любви для вас – это особенная магия, и вы хотите, чтобы к ним относились с трепетом.

5. Лев

Вы боитесь, что любовное признание не затронет струн сердца вашего избранника, а такое фиаско не для львиного эго; кроме того, вы не верите в постоянство. А еще вы опасаетесь, что вместе с признанием в любви вы покажете свою слабость, обнажите свои болевые точки и вами захотят манипулировать. В конце концов, вы же не можете потребовать от партнера расписку о неразглашении ваших слов или договор о вечной любви.

6. Дева

Вам потребуются сначала согласованные усилия в построении отношений, и только потом вы отважитесь на слово «любовь». За вами нужно ухаживать и доказывать вам, что ваша любовь очень взаимна. И да, вы будете оценивать партнера по его поступкам. Если он станет действовать неуверенно или вызовет малейшие сомнения, то слов любви от вас точно не дождется.

7. Весы

Первыми на любовное признание вы не отважитесь. Вы будете выражать свою любовь любыми другими способами и путями, надеясь, что избранник поймет ваш намек на то, что ему придется взять в этом инициативу на себя, и если он не понимает, то такая игра будет длится бесконечно.

8. Скорпион

Вам нравится держать своего партнера заинтригованным, потому что вы верите, что загадочность мощно притягивает к вам людей. Пусть угадывает, пусть мучается, а вы будете оставаться сдержанными и отстраненными. В своих чувствах вы признаетесь только после того, как ваш избранник уже многократно скажет вам о его любви – и тогда вы снизойдете!

9. Стрелец

Слова любви – это обязательство. Именно так вы себе это представляете. Вы думаете, что без признаний вам и вашему партнеру будет гораздо легче, если в один день вы захотите уйти, не вдаваясь в объяснения. Ведь вы же не говорили о любви, а значит ничем себя не связывали?

10. Козерог

Вы думаете, что если произнесете эти слова, то окажетесь слабым и уязвимым, а вам нравится создавать имидж сильного человека и не давать никому преимуществ и, тем более, каких-либо инструментов управления вами. На признание вы отважитесь тогда, когда будете уверены, что это безопасно, и вы можете полностью доверять партнеру.

11. Водолей

Эмоции сложны, противоречивы и трудны для понимания. Вы независимы и оригинальны. Вы не желаете быть как все. Разве нет нового и инновационного способа признаться в любви как-нибудь без этих банальных, старых и скучных слов, уже давно набивших оскомину?

12. Рыбы

Вы отчаянно хотите любви и также сильно хотите её отдавать, но вы уже не раз обжигались и теперь не хотите пройти этот болезненный путь заново. Вы предпочитаете таить любовь в себе и не произносить этих слов вслух. Может быть, вы даже выразите её творчески на бумаге или на холсте. Пока избранник не убедит вас в том, что ему можно верить, вы будете немы как рыба.

Текст: Flytothesky.ru