Якорь мне в глотку! Это же Летучий Голландец!

Корабли-призраки на протяжении всей истории человечества вызывали восхищение и страх. В ‎эту зловещую фантомную флотилию входят разбившиеся, заброшенные и загадочно ‎исчезнувшие судна, чьи образы внезапно появляются перед пораженными моряками. Вашему ‎вниманию представлены 6 призрачных кораблей, чаще всего посещающих мир живых. ‎





‎1. Эль Калече ‎

Эль Калече появляется по ночам, внезапно выплывая из тумана. Чилийцы – наиболее частые ‎свидетели этого феномена – заявляют, что корабль охраняет прибрежные воды и наказывает ‎тех, кто причиняет вред морю и его обитателям.

Экипаж судна, по словам знатоков, состоит из погибших в кораблекрушениях моряков и ведьм. ‎По всей видимости, мертвецы и ведьмы составляют друг другу достаточно веселую компанию – ‎как пишет специалист по мифологии Южной Америки Энн Бингем: «В безветренные ночи, ‎говорят очевидцы, можно услышать доносящиеся с борта музыку и смех».‎

‎2. Королевские судна Великобритании Эребус и Террор





‎19 мая 1845 года корабли Эребус и Террор отчалили от берегов Англии в направлении канадской ‎Арктики. Их целью было миновать негостеприимные воды Северо-Западного прохода, ‎разделяющего Атлантический и Тихий океаны, а затем собрать некоторые интересующие ‎ученых образцы и провести ряд научных исследований. Во главе экспедиции стоял сэр Джон ‎Франклин.‎

Из 134 солдат и офицеров, отправившихся в плавание, назад не вернулся никто. Как позже ‎обнаружили участники спасательной миссии, корабли, вероятнее всего, оказались в ледяной ‎ловушке неподалеку от острова Кинг-Уильям. Франклин умер 11 июня 1847 года, а к 22 апреля ‎‎1848 года корабли опустели полностью. В 2014 году обломки судна Эребус обнаружили ‎канадские археологи.‎

‎3. Копенгаген





Датский парусник Копенгаген покинул Рио-де-ла-Плата (область между Уругваем и Аргентиной) ‎‎14 декабря 1928 года, направляясь в Австралию. Довольно редкое по тем временам судно с ‎пятью мачтами было хорошо оборудовано и имело в своем снаряжении радио, ‎вспомогательный двигатель и просторные шлюпки. Команда состояла из 60 мужчин, многие из ‎которых были военными курсантами и представителями видных датских семей. Корабль ‎поддерживал контакт по радио с норвежским пароходом Уильям Блумер. Но после 21 декабря ‎связь безвозвратно оборвалась. ‎

После исчезновения корабля Копенгаген возникло множество теорий о возможных авариях, ‎приключившихся с ним. Скорее всего, судно столкнулось в темноте или тумане с айсбергом. С ‎‎30-х годов начали появляться свидетельства моряков о встречах с похожим пятимачтовым ‎кораблем. В 2012 году на острове Тристан-да-Кунья были обнаружены обломки, вероятно, ‎оставшиеся от того самого знаменитого Копенгагена. ‎

‎4. Эвридика





В 1878 году корабль Эвридика, учебное судно ВМС Великобритании, потерпел крушение возле ‎острова Уайт. Внезапно налетевшая метель потопила судно, погубив 364 члена экипажа. Шторм ‎возник посреди спокойного дня так неожиданно, что команде не хватило времени на ‎скоординированную реакцию. Эвридика продолжала движение на всех парусах в самый разгар ‎бури. ‎

В живых осталось лишь два матроса. Впоследствии корабль был снят с мели и, поскольку ‎повреждения оказались слишком масштабными, утилизирован. ‎

С тех пор в местах, неподалеку от которых затонуло судно, не прекращаются рассказы о ‎призрачной Эвридике, курсирующей возле острова Уайт. Ее неоднократно замечали с моря и ‎суши. В 1930-х с загадочным судном повстречалась британская подводная лодка, а в 1998 году – ‎съемочная команда документального фильма.‎

‎5. Мария Целеста

‎





4 декабря 1872 года команда британской бригантины обнаружила корабль Мария Целеста, ‎дрейфующий в Атлантическом океане недалеко от Азорских островов. Команды на судне не ‎оказалось. Из 10 человек, присутствовавших на борту Марии Целесты во время ее последнего ‎рейса, ни один впоследствии не был найден. Спасательная шлюпка отсутствовала, но в судовом ‎журнале не было никаких записей относительно того, почему корабль был брошен.‎

Судно имело небольшое повреждение одного из насосов, приведшее к незначительному ‎затоплению. Кроме того, на борту перевозилось 1700 баррелей спирта, некоторые из емкостей с ‎которым оказались открытыми.

Марию Целесту переправили в Гибралтар, где британские власти начали расследование ‎произошедшего. Окончательный ответ на вопрос «что случилось?» не найден до сих пор. С ‎момента обнаружения корабля выдвигались самые разнообразные идеи начиная от срочной ‎эвакуации экипажа, испугавшегося возможности возгорания от пролитого спирта, и заканчивая ‎самыми невероятными вариантами, подразумевающими мятеж и атаку морских чудовищ или ‎пиратов. ‎

‎ 6. Летучий Голландец





Самым известным и упоминаемым в литературе кораблем-призраком является Летучий ‎Голландец, «обитающий» в водах близ мыса Доброй Надежды в Южной Африке.‎

Не все знают, что прозвище «Летучий Голландец» на самом деле принадлежит капитану, а не ‎кораблю. Существует несколько вариантов связанной с этим легенды, но самым известным является рассказ о капитане Хендрике Вандеркене, служившем в XVII веке в голландской Ост-‎Индской компании, который попал на своем судне в сильную бурю возле мыса Доброй ‎Надежды. Капитан поклялся, что, несмотря Божий гнев, приведет свой корабль в Столовую ‎бухту, даже если вся природа обернется против него. Но судно село на мель и затонуло вместе ‎со всем экипажем. С тех пор говорят, что призраки капитана и его команды вынуждены вечно ‎плыть к месту назначения в качестве наказания за допущенную ими дерзость.

Текст: Flytothesky.ru