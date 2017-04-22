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6 легендарных кораблей-призраков
22.04.2017 21:59 — Калейдоскоп | Flytothesky
Якорь мне в глотку! Это же Летучий Голландец!
Корабли-призраки на протяжении всей истории человечества вызывали восхищение и страх. В эту зловещую фантомную флотилию входят разбившиеся, заброшенные и загадочно исчезнувшие судна, чьи образы внезапно появляются перед пораженными моряками. Вашему вниманию представлены 6 призрачных кораблей, чаще всего посещающих мир живых.
1. Эль Калече
Эль Калече появляется по ночам, внезапно выплывая из тумана. Чилийцы – наиболее частые свидетели этого феномена – заявляют, что корабль охраняет прибрежные воды и наказывает тех, кто причиняет вред морю и его обитателям.
Экипаж судна, по словам знатоков, состоит из погибших в кораблекрушениях моряков и ведьм. По всей видимости, мертвецы и ведьмы составляют друг другу достаточно веселую компанию – как пишет специалист по мифологии Южной Америки Энн Бингем: «В безветренные ночи, говорят очевидцы, можно услышать доносящиеся с борта музыку и смех».
2. Королевские судна Великобритании Эребус и Террор
19 мая 1845 года корабли Эребус и Террор отчалили от берегов Англии в направлении канадской Арктики. Их целью было миновать негостеприимные воды Северо-Западного прохода, разделяющего Атлантический и Тихий океаны, а затем собрать некоторые интересующие ученых образцы и провести ряд научных исследований. Во главе экспедиции стоял сэр Джон Франклин.
Из 134 солдат и офицеров, отправившихся в плавание, назад не вернулся никто. Как позже обнаружили участники спасательной миссии, корабли, вероятнее всего, оказались в ледяной ловушке неподалеку от острова Кинг-Уильям. Франклин умер 11 июня 1847 года, а к 22 апреля 1848 года корабли опустели полностью. В 2014 году обломки судна Эребус обнаружили канадские археологи.
3. Копенгаген
Датский парусник Копенгаген покинул Рио-де-ла-Плата (область между Уругваем и Аргентиной) 14 декабря 1928 года, направляясь в Австралию. Довольно редкое по тем временам судно с пятью мачтами было хорошо оборудовано и имело в своем снаряжении радио, вспомогательный двигатель и просторные шлюпки. Команда состояла из 60 мужчин, многие из которых были военными курсантами и представителями видных датских семей. Корабль поддерживал контакт по радио с норвежским пароходом Уильям Блумер. Но после 21 декабря связь безвозвратно оборвалась.
После исчезновения корабля Копенгаген возникло множество теорий о возможных авариях, приключившихся с ним. Скорее всего, судно столкнулось в темноте или тумане с айсбергом. С 30-х годов начали появляться свидетельства моряков о встречах с похожим пятимачтовым кораблем. В 2012 году на острове Тристан-да-Кунья были обнаружены обломки, вероятно, оставшиеся от того самого знаменитого Копенгагена.
4. Эвридика
В 1878 году корабль Эвридика, учебное судно ВМС Великобритании, потерпел крушение возле острова Уайт. Внезапно налетевшая метель потопила судно, погубив 364 члена экипажа. Шторм возник посреди спокойного дня так неожиданно, что команде не хватило времени на скоординированную реакцию. Эвридика продолжала движение на всех парусах в самый разгар бури.
С тех пор в местах, неподалеку от которых затонуло судно, не прекращаются рассказы о призрачной Эвридике, курсирующей возле острова Уайт. Ее неоднократно замечали с моря и суши. В 1930-х с загадочным судном повстречалась британская подводная лодка, а в 1998 году – съемочная команда документального фильма.
5. Мария Целеста
4 декабря 1872 года команда британской бригантины обнаружила корабль Мария Целеста, дрейфующий в Атлантическом океане недалеко от Азорских островов. Команды на судне не оказалось. Из 10 человек, присутствовавших на борту Марии Целесты во время ее последнего рейса, ни один впоследствии не был найден. Спасательная шлюпка отсутствовала, но в судовом журнале не было никаких записей относительно того, почему корабль был брошен.
Судно имело небольшое повреждение одного из насосов, приведшее к незначительному затоплению. Кроме того, на борту перевозилось 1700 баррелей спирта, некоторые из емкостей с которым оказались открытыми.
Марию Целесту переправили в Гибралтар, где британские власти начали расследование произошедшего. Окончательный ответ на вопрос «что случилось?» не найден до сих пор. С момента обнаружения корабля выдвигались самые разнообразные идеи начиная от срочной эвакуации экипажа, испугавшегося возможности возгорания от пролитого спирта, и заканчивая самыми невероятными вариантами, подразумевающими мятеж и атаку морских чудовищ или пиратов.
6. Летучий Голландец
Самым известным и упоминаемым в литературе кораблем-призраком является Летучий Голландец, «обитающий» в водах близ мыса Доброй Надежды в Южной Африке.
Не все знают, что прозвище «Летучий Голландец» на самом деле принадлежит капитану, а не кораблю. Существует несколько вариантов связанной с этим легенды, но самым известным является рассказ о капитане Хендрике Вандеркене, служившем в XVII веке в голландской Ост-Индской компании, который попал на своем судне в сильную бурю возле мыса Доброй Надежды. Капитан поклялся, что, несмотря Божий гнев, приведет свой корабль в Столовую бухту, даже если вся природа обернется против него. Но судно село на мель и затонуло вместе со всем экипажем. С тех пор говорят, что призраки капитана и его команды вынуждены вечно плыть к месту назначения в качестве наказания за допущенную ими дерзость.
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Якорь мне в глотку! Это же Летучий Голландец! Корабли-призраки на протяжении всей истории человечества вызывали восхищение и страх. В эту зловещую фантомную...
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