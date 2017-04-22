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Как хорошо вы знаете своего лучшего друга?

23.04.2017 12:52 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Друзья — это не только те, кто всегда находится рядом в любой момент вашей жизни. Это люди, которые чувствуют вас, как самого себя. Перенимают ваше настроение и состояние души, переживают и вкладывают в вас своё сердце, формируют взгляды и мировоззрение. У вас много друзей? А есть ли лучший друг или подруга? Наверняка, если рядом с вами есть такой человек, вы думаете, что всё о нём знаете: все секреты и самые важные для него вещи. Проверьте себя: так же ли вы хороши, как ваш друг.Как хорошо вы знаете своего лучшего друга?

 
 
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Друзья — это не только те, кто всегда находится рядом в любой момент вашей жизни. Это люди, которые чувствуют вас, как самого себя. Перенимают ваше настроение и...

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