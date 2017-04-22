Друзья — это не только те, кто всегда находится рядом в любой момент вашей жизни. Это люди, которые чувствуют вас, как самого себя. Перенимают ваше настроение и состояние души, переживают и вкладывают в вас своё сердце, формируют взгляды и мировоззрение. У вас много друзей? А есть ли лучший друг или подруга? Наверняка, если рядом с вами есть такой человек, вы думаете, что всё о нём знаете: все секреты и самые важные для него вещи. Проверьте себя: так же ли вы хороши, как ваш друг.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Как хорошо вы знаете своего лучшего друга? Друзья — это не только те, кто всегда находится рядом в любой момент вашей жизни. Это люди, которые чувствуют вас, как самого себя. Перенимают ваше настроение и...