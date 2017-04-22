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Никогда не повторяйте эти псевдолайфхаки, которые часто можно встретить в интернете

23.04.2017 15:34 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Интернет — удивительное изобретение. Например, можно найти практически любую информацию всего за несколько кликов. А еще можно поделиться своими мыслями. Однако не вся информация в сети является полезной. Некоторые сайты и группы намеренно публикуют откровенно глупые лайфхаки, которые могут быть не только бесполезными, но и опасными для здоровья! В этом выпуске поговорим именно о таких «советах».Никогда не повторяйте эти псевдолайфхаки, которые часто можно встретить в интернете

 
 
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