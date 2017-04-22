Интернет — удивительное изобретение. Например, можно найти практически любую информацию всего за несколько кликов. А еще можно поделиться своими мыслями. Однако не вся информация в сети является полезной. Некоторые сайты и группы намеренно публикуют откровенно глупые лайфхаки, которые могут быть не только бесполезными, но и опасными для здоровья! В этом выпуске поговорим именно о таких «советах».

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Никогда не повторяйте эти псевдолайфхаки, которые часто можно встретить в интернете Интернет — удивительное изобретение. Например, можно найти практически любую информацию всего за несколько кликов. А еще можно поделиться своими мыслями....