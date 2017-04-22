Оказывается, цвет может быть использован в качестве пыточного метода. Он называется «Белая комната» и считается одной из самых опасных форм психического расстройства. Метод этот не новый, но он приобрел особую мрачную популярность со времен недавних войн в Иране.

«Белая комната» – это форма психологической пытки в виде полной изоляции и ограничения сенсорной информации заключенных.





Заключенного помещают в камеру или комнату с абсолютно белыми стенами. Постельное белье, тюремная одежда, дверь, свет и все остальное в камере – белые, а подаваемая еда – это белый рис. Более того, ограничение сенсорной информации вызвано не только цветом, но и полной тишиной. Пленник содержится в изоляции и не может ни с кем разговаривать. Если заключенный хочет посетить туалет, он должен просунуть охраннику под дверь белый лист в качестве сигнала. Обувь же охранника настолько бесшумна, что заключенный не может слышать никаких звуков, кроме тех, которые произносит сам.

Все в тюремной камере, включая пищу, белое. Кроме того, в камере и вокруг нее стоит полная тишина, и заключенный может слышать только звуки, производимые им самим.





Как видите, пытка «Белая комната» не имеет ничего общего с избиением или болью. Тем не менее, это еще хуже, поскольку по сути избиению подвергается ваш мозг. Цель такого вида наказания, как правило, заключается в том, чтобы внушить заключенному страх, хотя результаты более опасны, чем просто «напуганный заключенный». Пленник начиняет постепенно терять себя как личность. Он не может вспомнить, кто он и откуда. Кроме того, у него развивается фобия, связанная с белым цветом.

Результатом этой пытки является разрушение личности и притупление чувств. Кроме того, у заключенного развивается страх перед белым цветом, и он перестает узнавать знакомых ему людей.





В наше время «Белая комната» использовалась Революционной гвардией в Иране, а заключенные были преимущественно журналистами. Амир Фахравар, один из пленников, позже описал этот свой опыт как оглушающий и бесчеловечный. Дело Фахравара было задокументировано организацией «Международная амнистия» в 2004 году, когда он подвергался пыткам.

В 2004 году Амира Фахравара, узника иранской «Белой комнаты», пытали в течение 8 месяцев. По сей день он не может избавиться от кошмаров при воспоминании о его пребывании в ней.





«Я просидел там восемь месяцев и в результате не мог вспомнить лица моих родителей, – говорит Фахравар. – Когда я наконец получил свободу, назвать меня нормальным человеком было невозможно».

Подобные примеры случались в Ирландии, США и Венесуэле. Пытка «Белая комната» – это психологическое воздействие, ломающее заключенного, и он не восстанавливается даже после выхода из тюрьмы. В некоторой степени могут помочь психиатрические сеансы, но полное выздоровление – это абсолютная и далекая мечта для таких бывших пленников.

Как только человек пройдет «Белую комнату», он уже никогда не возвращается в нормальное состояние снова. Внутреннее опустошение остается с ним на всю жизнь.

Текст: Flytothesky.ru