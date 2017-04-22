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Самый волнующий спор: Мужчины или Котики

23.04.2017 19:11 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Все мы любим соревноваться. Люди выясняют, кто из них круче. Спортсмены мирового класса тренируются годами, чтобы улучшить свой результат всего на несколько мгновений. Кто-то всеми силами старается попасть в Книгу Гиннеса. Но это все меркнет перед… самым волнующим состязанием года: котики или мужчины? Предлагаем раз и навсегда разрешить этот спор. Пусть победит сильнейший!

Голосуем!

 

А вот результаты прошлого года:
Кто круче: коты или знаменитости

 
 
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Все мы любим соревноваться. Люди выясняют, кто из них круче. Спортсмены мирового класса тренируются годами, чтобы улучшить свой результат всего на несколько...

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