Все мы любим соревноваться. Люди выясняют, кто из них круче. Спортсмены мирового класса тренируются годами, чтобы улучшить свой результат всего на несколько мгновений. Кто-то всеми силами старается попасть в Книгу Гиннеса . Но это все меркнет перед… самым волнующим состязанием года: котики или мужчины? Предлагаем раз и навсегда разрешить этот спор. Пусть победит сильнейший!

Голосуем!

А вот результаты прошлого года:

Кто круче: коты или знаменитости