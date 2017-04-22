Древний Шаолиньский монастырь является знаковым местом в мире боевых искусств и восточной культуры. Окутанный множеством тайн, слухов и легенд, Шаолинь предстает в умах большинства людей чем-то почти сказочным. Но какие реальные факты действительно имеют место?

1. Шаолинь был основан индусом.





Немногие знают, что основателем китайского монастыря Шаолинь был не китаец. Странствующий буддийский монах из Индии, известный под именем Батуо или Буддхабхадра, прибыл в империю Северная Вэй около 464 года н.э. Он проповедовал там в течение нескольких десятилетий, пока император Сяо-вень не приказал построить на горе Сун монастырь Шаолинь, назначив Батуо его первым настоятелем. Источники этого периода крайне немногочисленны, однако доступная информация позволяет полагать, что в первые годы своего существования монастырь, возможно, функционировал в качестве центра для переводов буддийских текстов на китайский язык.

2. Шаолинь – не единственный орден монахов-воинов.





Вопреки распространенному мнению, Шаолинь не обладает монополией на подготовку монахов-воинов. На самом деле он даже не является первым монастырем, в котором начали обучать послушников боевым искусствам. За столетия до возникновения Шаолиня другие китайские буддийские монастыри уже занимались подобной деятельностью. Сам же Шаолинь был изначально организован как мирный учебный центр.

Служители культов, совмещающие религию и боевые искусства, существуют во множестве культур по всему миру. В Индии довольно известной является древняя индуистская секта Нага Садху, состоящая из хорошо вооруженных воинов, преданных Шиве. Корейские буддийские монахи, также занимающиеся боевыми искусствами, называют себя Буль Кио Му Суль (буддийский храм боевых искусств). В прошлом их объединения были призваны сражаться за интересы государства во время чрезвычайных ситуаций. В Японии монахи-воины Сохэй когда-то обладали значительным могуществом и влиятельностью. Даже в Тибете было обнаружено несколько братств монахов-воинов под командованием Далай-ламы.

3. Кунг-Фу появился не в Шаолине.





В Китае говорят: «все боевые искусства возникли под небом Шаолиня». Но на деле это не совсем так. Даже в течение нескольких столетий после создания Шаолиня на территории монастыря не производилась боевая подготовка. Монахи могли участвовать в битвах, но не придерживались никакого особого стиля борьбы. Самые ранние записи о преподавании боевых искусств в монастыре датируются 14 веком. Настоящее развитие рукопашного боя в Шаолине началось лишь с 16 века. Историю же искусства Кунг-фу можно проследить задолго до возникновения монастыря Шаолинь. Принципы «жесткого» и «мягкого» ведения боя, легшие в его основу, были составлены где-то между 800 и 500 годами до н.э.

4. У Шаолиньского монастыря свой взгляд на возникновение чая.





Самый любимый напиток Китая окружен множеством мифов и легенд. Одна из традиционных историй рассказывает о том, как один набожный монах по имени Бодхидхарма отправился в длинный и опасный путь из Индии в Китай с целью распространять буддийские учения. После путешествия по всему Китаю он, наконец, пришел в Шаолинь и поселился в пещере неподалеку. Живя там, он продемонстрировал свою ярую преданность буддизму, медитируя в течение девяти лет, не закрывая глаз, прижимаясь спиной к холодной каменной стене, без еды и воды.

Много лет спустя Бодхидхарма решил повторить свой подвиг, но на этот раз он нечаянно задремал в процессе медитации. Возмущенный собственной недисциплинированностью, он отрезал себе веки, чтобы никогда не поддаваться соблазну сладкого сна. К его изумлению, из-под земли, в месте, где упали отрезанные веки, начало пробиваться растение, листья которого, как оказалось, помогали людям заснуть. Таким образом появился на свет самый первый чайный куст. По этой же причине, говорят некоторые китайцы, сушеные листья чая похожи на сморщенные веки.

5. Послушником монастыря был «Шаолиньский оборотень».





Согласно легенде, во второй половине 19-го века в Шаолине жил человек по имени Тай Дзин, которого в народе прозвали Лангжен («оборотень»). Он носил статус самого сильного воина в Китае того времени. Тело Тай Дзина, страдающего от гипертрихоза, было покрыто густыми волосами. Оборотень из Шаолиня родился в суеверной провинциальной семье, члены которой приняли его за демона и сразу после появления на свет бросили в лесу. К счастью, проходящие там монахи Шаолиня услышали крики, сжалились и взяли брошенного младенца с собой в монастырь. Послушники долго пытались найти ему семью, но никто не был готов взять на воспитание мохнатого ребенка. В конце концов было решено растить его среди монахов.

Тай Дзин с раннего детства изучал боевые искусства у мастеров Шаолиня. Будучи способным учеником, он овладел огромным количеством стилей борьбы. Легенды утверждают, что Дзин знал около 200 приемов безоружного боя и умел обращаться более чем с сотней видов оружия, снискав себе славу обладателя «прикосновения смерти». Также рассказывали, что Тай Дзин обладал сверхчеловеческими способностями. Известна легенда о случае, когда тот отправился на встречу с 12 учителями Шаолиня. Вместо традиционного приветствия, только лишь зайдя в комнату для встречи, он немедленно вытащил нож и бросил его вверх. К ногам пораженных учителей упал заколотый Тай Дзином убийца. Когда удивительного воина спросили, как он узнал о присутствии врага, он ответил, что, войдя в комнату, увидел двенадцать человек, но услышал дыхание тринадцати.

6. Монахи Шаолиня сражались против японских пиратов.





По мере совершенствования боевых навыков монахи Шаолиня часто выступали в разнообразных сражениях, защищая родной Китай. Одна из самых больших угроз безопасности страны пришла с моря: ее принесли люди свирепого Вокоу, называемые «карликовыми пиратами» Японии. В начале 16-го века прибрежные города Китая постоянно подвергались разорению под набегами этих разбойников. Торговля была сильно затруднена и люди массово убегали с этих земель. Последней каплей стали события 1553 года, когда люди Вокоу атаковали портовый город Ханчжоу, оставив сотни погибших, тысячи разрушенных домов и ограбив все, что только было возможно. По императорскому приказу было мобилизовано 120 элитных воинов-монахов, которым было поручено окончательно остановить разбои и уничтожить неприятелей. Но пиратов оказалось не так легко победить. Монахами было проиграно три из четырех сражений. Только по итогам последней битвы воины Шаолиня полностью разгромили врагов.

Текст: Flytothesky.ru

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