Знакомьтесь, австралиец Райан Андерсон , именующий себя (кстати, абсолютно заслуженно) «самым большим любителем собак в мире» и ежедневно подтверждающий свой «титул» делом. Он инспектор по спасению животных в организации RSPCA, но все свободное время Райан уже добровольно спасает оказавшихся в беде псов. «Это не только штатная работа по защите и спасению четвероногих, это моя миссия, дело всей жизни, – поясняет Райан. – Я дышу и живу собаками».

Он всегда помогает по максимуму всем животным, но у самого Райана только два постоянных домашних питомца – кот Крумм и ротвейлер Гус. «Мой неизменный девиз: когда дома минимум собак, у других бедолаг больше шансов, – рассказывает Райан. – Самый мой долгожданный момент – когда временные приёмыши находят постоянный дом. Очень грустно с ними разлучаться, но зато у следующего пса появляется шанс на временный приют, а после и новую семью».

«Сумасшедший собачник» не собирается останавливаться. «Моя сокровеннейшая мечта – собственная организация по спасению и ферма, чтобы поселить там как спасенных пёсиков, так и собак с поведенческими расстройствами, – делится Райан. – Собаки из приюта однозначно вне всякой конкуренции».

Знакомьтесь, австралиец Райан Андерсон, именующий себя (кстати, абсолютно заслуженно) «самым большим любителем собак в мире»





Он инспектор по спасению животных в организации RSPCA, но все свободное время Райан уже добровольно спасает оказавшихся в беде псов





«Это не только штатная работа по защите и спасению четвероногих, это моя миссия, дело всей жизни»





Он всегда помогает по максимуму всем животным, но у самого Райана только два постоянных домашних питомца







«Мой неизменный девиз: когда дома минимум собак, у других бедолаг больше шансов»





«Самый мой долгожданный момент – когда временные приёмыши находят постоянный дом»





«Очень грустно с ними разлучаться, но зато у следующего пса появляется шанс на временный приют, а после и новую семью»





«Сумасшедший собачник» не собирается останавливаться и надеется когда-нибудь создать свою собственную организацию по спасению животных





Он хочет организовать место для содержания спасенных собак и собак с поведенческими расстройствами





«Собаки из приюта становятся наилучшими домашними питомцами! Они однозначно вне всякой конкуренции»





Текст: Flytothesky.ru