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Этот парень ежедневно спасает собак. Побольше бы таких людей!

23.04.2017 23:27 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Знакомьтесь, австралиец Райан Андерсон, именующий себя (кстати, абсолютно заслуженно) «самым большим любителем собак в мире» и ежедневно подтверждающий свой «титул» делом. Он инспектор по спасению животных в организации RSPCA, но все свободное время Райан уже добровольно спасает оказавшихся в беде псов. «Это не только штатная работа по защите и спасению четвероногих, это моя миссия, дело всей жизни, – поясняет Райан. – Я дышу и живу собаками».

Он всегда помогает по максимуму всем животным, но у самого Райана только два постоянных домашних питомца – кот Крумм и ротвейлер Гус. «Мой неизменный девиз: когда дома минимум собак, у других бедолаг больше шансов, – рассказывает Райан. – Самый мой долгожданный момент – когда временные приёмыши находят постоянный дом. Очень грустно с ними разлучаться, но зато у следующего пса появляется шанс на временный приют, а после и новую семью».

«Сумасшедший собачник» не собирается останавливаться. «Моя сокровеннейшая мечта – собственная организация по спасению и ферма, чтобы поселить там как спасенных пёсиков, так и собак с поведенческими расстройствами, – делится Райан. – Собаки из приюта однозначно вне всякой конкуренции».Этот парень ежедневно спасает собак. Побольше бы таких людей!

Знакомьтесь, австралиец Райан Андерсон, именующий себя (кстати, абсолютно заслуженно) «самым большим любителем собак в мире»

Этот парень ежедневно спасает собак. Побольше бы таких людей!

Он инспектор по спасению животных в организации RSPCA, но все свободное время Райан уже добровольно спасает оказавшихся в беде псов

Этот парень ежедневно спасает собак. Побольше бы таких людей!

«Это не только штатная работа по защите и спасению четвероногих, это моя миссия, дело всей жизни»

Этот парень ежедневно спасает собак. Побольше бы таких людей!

Он всегда помогает по максимуму всем животным, но у самого Райана только два постоянных домашних питомца

Этот парень ежедневно спасает собак. Побольше бы таких людей!


«Мой неизменный девиз: когда дома минимум собак, у других бедолаг больше шансов»

Этот парень ежедневно спасает собак. Побольше бы таких людей!

«Самый мой долгожданный момент – когда временные приёмыши находят постоянный дом»

Этот парень ежедневно спасает собак. Побольше бы таких людей!

«Очень грустно с ними разлучаться, но зато у следующего пса появляется шанс на временный приют, а после и новую семью»

Этот парень ежедневно спасает собак. Побольше бы таких людей!

«Сумасшедший собачник» не собирается останавливаться и надеется когда-нибудь создать свою собственную организацию по спасению животных

Этот парень ежедневно спасает собак. Побольше бы таких людей!

Он хочет организовать место для содержания спасенных собак и собак с поведенческими расстройствами

Этот парень ежедневно спасает собак. Побольше бы таких людей!

«Собаки из приюта становятся наилучшими домашними питомцами! Они однозначно вне всякой конкуренции»

Этот парень ежедневно спасает собак. Побольше бы таких людей!

Текст: Flytothesky.ru

 
 
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