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Этот парень ежедневно спасает собак. Побольше бы таких людей!
23.04.2017 23:27 — Калейдоскоп | Flytothesky
Знакомьтесь, австралиец
Он всегда помогает по максимуму всем животным, но у самого Райана только два постоянных домашних питомца – кот Крумм и ротвейлер Гус. «Мой неизменный девиз: когда дома минимум собак, у других бедолаг больше шансов, – рассказывает Райан. – Самый мой долгожданный момент – когда временные приёмыши находят постоянный дом. Очень грустно с ними разлучаться, но зато у следующего пса появляется шанс на временный приют, а после и новую семью».
«Сумасшедший собачник» не собирается останавливаться. «Моя сокровеннейшая мечта – собственная организация по спасению и ферма, чтобы поселить там как спасенных пёсиков, так и собак с поведенческими расстройствами, – делится Райан. – Собаки из приюта однозначно вне всякой конкуренции».
Знакомьтесь, австралиец Райан Андерсон, именующий себя (кстати, абсолютно заслуженно) «самым большим любителем собак в мире»
Он инспектор по спасению животных в организации RSPCA, но все свободное время Райан уже добровольно спасает оказавшихся в беде псов
«Это не только штатная работа по защите и спасению четвероногих, это моя миссия, дело всей жизни»
Он всегда помогает по максимуму всем животным, но у самого Райана только два постоянных домашних питомца
«Самый мой долгожданный момент – когда временные приёмыши находят постоянный дом»
«Очень грустно с ними разлучаться, но зато у следующего пса появляется шанс на временный приют, а после и новую семью»
«Сумасшедший собачник» не собирается останавливаться и надеется когда-нибудь создать свою собственную организацию по спасению животных
Он хочет организовать место для содержания спасенных собак и собак с поведенческими расстройствами
«Собаки из приюта становятся наилучшими домашними питомцами! Они однозначно вне всякой конкуренции»
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Знакомьтесь, австралиец Райан Андерсон, именующий себя (кстати, абсолютно заслуженно) «самым большим любителем собак в мире» и ежедневно подтверждающий свой...
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