Человеческое тело – это удивительное творение. Потребовалось 3,8 млрд. лет, чтобы оно стало таким, как сейчас. С тех пор как у людей начал развиваться интеллект, наше любопытство касательно собственной физической оболочки помогло нам узнать её получше, хоть и не досконально. У нашего тела все еще остались загадки.

1. Человеческий мозг не чувствует боли





Прием и обработка входной сенсорной информации являются частью функций, выполняемых мозгом. Среди этих ощущений есть боль, которая может возникнуть в любой части тела. Эти сигналы интерпретируются мозгом как «боль», что указывает на опасность. Однако сам мозг боли не чувствует, так как у него нет болевых рецепторов. А если у вас болит голова, то боль, вероятно, исходит от мембран, окружающих мозг, соединительной ткани над черепом или кожи головы.

2. Если вы лишитесь части печени, она вновь восстановится

Печень – единственный внутренний орган, обладающий регенеративными способностями. Если вы пожертвуете её часть или повредите её, она восстановится. Всего лишь 25% печени достаточно для ее дальнейшего полного восстановления. Однако процесс регенерации у млекопитающих не является регенерацией в её чистом виде. Печень может восстановить свою функцию и массу, но не свою первоначальную форму.

3. Желудочная кислота способна растворить лезвие бритвы





Желудок переваривает пищу, но вместе с этим также имеет дело с «врагами», которые в него попадают. Желудочная кислота состоит из соляной кислоты, хлорида калия и хлорида натрия. Этот микс (рН от 1,5 до 3,5) убивает бактерии и активирует пищеварительные ферменты. Ученые экспериментировали на бритвенных лезвиях, помещая их в искусственный желудочный сок. Спустя 24 часа лезвия утратили 37 % их первоначального веса и стали хрупкими.

4. Мы проливаем разные по структуре слезы в зависимости от причины нашего плача





Мы вырабатываем три типа слез. Базальные слезы просто увлажняют глаза. Рефлекторные слезы вызываются внешними раздражителями (химикаты, лук, острая пища, яркий свет). Эмоциональные слезы – это, соответственно, результат эмоций, от позитивных до негативных. Все эти типы слез имеют разный состав, так как предназначены для разных целей. Например, базальные слезы содержат масла, соли, жидкости и антибактериальные элементы, тогда как эмоциональные содержат белковые гормоны в зависимости от испытываемой вами эмоции.

5. В нашем зрении есть слепое пятно, но мозг его заполняет

Слепое пятно – очень распространенное явление среди позвоночных. Происходит это потому, что светочувствительные фоторецепторные клетки отсутствуют в той области, где зрительный нерв проходит через сетчатку. Из-за этого соответствующий участок становится для нас невидимым, так как там наш глаз не воспринимает свет. Другими словами, прямо перед нашим носом есть участок пространства, который мы попросту не видим, но мозг умело этот пробел корректирует.





6. Наш мозг отфильтровывает много получаемой информации





Сенсорная фильтрация – это неврологический процесс, который отсеивает всю ненужную или избыточную информацию, которую мы получаем. Такая информация, как мигание глаз, ощущение одежды на коже, дыхание, глотание или движение языка, всегда отфильтровывается мозгом, если вы сознательно не акцентируете на этом внимание. Например, ваш нос – это то, что всегда видят ваши глаза, но мозг просто его привычно игнорирует. Вся эта фильтрационная работа выполняется крошечной частью мозга под названием «таламус».

7. В опасной или стрессовой ситуации кровь густеет





В состоянии тревоги и стресса в нашем теле начинают активизироваться защитные реакции, среди них и свертывание крови. Это необходимо для того, чтобы потенциальная физическая травма была менее травмирующей для человека. Ученые полагают, что это может объяснить, почему у пациентов с повышенной тревожностью показатель смерти от сердечных заболеваний в три-четыре раза выше – при стрессе кровь густеет и вызывает сердечные приступы.

8. Человеческая кожа покрыта полосами, называемыми линиями Блашко

Немецкий дерматолог Альфред Блашко в начале 1900-х годов обнаружил, что высыпания и родимые пятна на коже многих его пациентов имели определенный узор, однако не совпадали с рисунком кровеносных сосудов или разветвлениями нервной системы. Блашко изучил эти узоры и обнаружил, что они покрывают все наше тело, но мы просто их не видим. Узоры являются результатом миграции эмбриональных клеток для образования новых клеток на коже быстро растущего организма. Они расположены в форме «V» на спине, «S» над грудью и по бокам, плюс волнообразные узоры на голове.

Текст: Flytothesky.ru