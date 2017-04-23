Вы систематически обращаете внимание на парней схожего типа? Если да, то какой типаж вас привлекает больше всего? Добрые, умные и юморные? Интеллигентные всезнайки? Надежные, мускулистые и массивные? Или просто плохие парни? Мы склонны заново и заново повторять алгоритм наших отношений и, возможно, учимся на ошибках, но от шаблона отойти достаточно сложно, особенно если вы понимаете, что этот шаблон есть. Судьба ли это, звезды, химическая реакция или неосознанные личные предпочтения? Что об этом может рассказать ваш зодиакальный знак ?





1. Овен

Вы не в состоянии устоять перед парнями, которые не слишком легко вам поддаются, и за них приходится побороться. Вы любите состязательность, и вам не нравится, когда что-то падает вам в руки без усилий, даже если это любовь. Вы хотите преследовать, соревноваться и в конечном счете побеждать. Тем не менее, бывают моменты, когда погоня заканчивается, и вы понимаете, что ваша добыча не может предложить вам ничего захватывающего.

2. Телец

Вы склонны влюбляться в парней с сильным характером и твердыми убеждениями. Однако возникают проблемы, если вы упираетесь рожками, но никто не идет на компромисс. Вы думаете, что хотите кого-то столь же упрямого, как и вы, но, увы, это не самая удачная идея. Сильный – это хорошо, а вот негибкий – уже не очень, и поскольку вы, вероятно, не станете более гибкой в своем мнении, то вам нужен тот, кто умеет принимать и другую точку зрения, а не только свою собственную.

3. Близнецы

Вы склонны искать мужчин, которые недосягаемы. Вы осознаете, что у вас существуют проблемы с обязательствами и обязательностью, но если хотите добиться кого-то очень недоступного, то преград не видите и идете напролом. Хотя ваш разум может понимать нелогичность и тщетность такого желания, ваше сердце упорно настаивает на своем и в результате может пострадать. Вы очень быстро эмоционально привязываетесь к человеку, который неуловим и недостижим, какой бы рациональной вы не старались быть.

4. Рак

Вы испытываете слабость к милым и порой беспомощным парням, которым как-то не очень везёт, и они немного сбились с пути. К сожалению, вы не можете безостановочно помогать, поддерживать и тянуть такую «находку» на себе, игнорируя собственные потребности. Лучше найдите кого-то сильного, но внимательного и заботливого, без финансовых и эмоциональных проблем.

5. Лев

Ваш тип парня – это тот, кто полностью влюблен в вас и является самым верным поклонником. Он постоянно «поглаживает» ваше эго, и его внимание безраздельно занято только вами. Другими словами, вам нужна его безоговорочная преданность. Однако он должен быть заметным и привлекательным, как и вы – но не соперничать с вами в этом смысле, а лишь выгодно оттенять вашу царственность.

6. Дева

Вы порой бываете ослеплены внешностью и склонны забывать о таких важных аспектах, как интеллект, чувство юмора и доброта. Однако вы легко можете стать критиком, и в результате разглядеть все недостатки, а это больно разочаровывает. Вам нужен человек, который подходит вам на духовном и эмоциональном уровнях, который понимает ваши неясные намеки и ваши специфические шутки.

7. Весы

Вы склонны искать мужчин, которым сначала нравитесь вы, и, кажется, не имеет значения, насколько они неубедительны или неуместны. Прекратите продавать себя задешево и ищите того, кто понравится вам, а не того, кто просто оказал вам хоть какие-то знаки внимания. Подумайте о том, насколько это тяжко – быть с человеком, вас не понимающим и не имеющим с вами ничего общего.

8. Скорпион

Любовь для вас – это что-то вроде соревнования, и вы всегда хотите выиграть самого крутого парня. Но когда вы сосредоточены на выигрыше, вы, как правило, не замечаете обычных человеческих качеств. Вы требуете многого от своих партнеров, и не все вашим требованиям могут соответствовать. Если они не очень чистоплотны морально или не могут понять ваших перепадов настроения – быть беде.

9. Стрелец

Вы теряете голову от «плохих парней», думая, что это очень романтично, захватывающе и опасно. Ну, и надеясь, что уж они точно не будут пытаться привязать вас к себе. Увы, но по факту они нередко оказываются не настолько уж легкими, отчаянными и свободными, как вам казалось: в итоге у них обнаруживается целая куча потребностей и проблем, на которые у вас нет ни энергии, ни средств.

10. Козерог

Есть две вещи, которые люди не знают или не ожидают от Козерогов: они скрытно сексуальны, и они склонны искать самых неадекватных людей. Может быть, это оттого, что вы сами слишком надежны и стабильны, и вам скучно, а потому вы ищете эмоционального экстрима. Чем более незрелый, странный и эксцентричный ваш избранник, тем лучше. Вы подспудно осознаете, что будущего у вас с ним быть не может, но отчаянно хотите, чтобы оно таки было.

11. Водолей

Вы открыты для всех типов парней, но если они недостаточно для вас умны, ваш интерес сменяется безразличием или даже презрением. Вам нужен тот, кто сможет бросит вам интеллектуальный вызов и побороться на равных. Он должен не только ценить вашу изобретательность, но и вдохновлять своей креативностью, стараясь поднять вас на уровень выше.

12. Рыбы

Вы склонны пленяться мужчинами сомнительными: аферистами, нарциссами, игроками, сектантами, ведь вас так легко обмануть простой, но очень трогательной и душещипательной историей. Вам же нужен просто хороший парень, который будет безоговорочно любить вас, а не пользоваться вами или пытаться вас изменить. Такой человек должен поддерживать вас и восхищаться вашими талантами, а не пытаться за счет вас самоутверждаться.

Текст: Flytothesky.ru

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