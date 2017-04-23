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Жан-Полю Готье 65 лет: чем знаменит легендарный модельер
24.04.2017 08:08 — Калейдоскоп | Sputnik Беларусь
Sputnik предлагает вспомнить, как Жан-Поль Готье стал легендой: с чего начиналось его увлечение модой, кто из знаменитостей помог ему взобраться на мировой подиум, какие работы модельера войдут в учебники по истории моды.
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Знаменитому французскому модельеру Жан-Полю Готье сегодня исполняется 65 лет.
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