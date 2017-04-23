Sputnik предлагает вспомнить, как Жан-Поль Готье стал легендой: с чего начиналось его увлечение модой, кто из знаменитостей помог ему взобраться на мировой подиум, какие работы модельера войдут в учебники по истории моды.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Жан-Полю Готье 65 лет: чем знаменит легендарный модельер Знаменитому французскому модельеру Жан-Полю Готье сегодня исполняется 65 лет.