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Ответьте на несколько вопросов, а мы угадаем ваш цвет волос!

24.04.2017 09:17 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Цвет волос придаёт человеку некую индивидуальность и особенность. Именно поэтому девушки очень часто делают окрашивание в самые разнообразные и неожиданные цвета. Так кто же вы на самом деле: жгучая брюнетка, милая блондинка или страстная шатенка? Хотите проверить, действительно ли мы знаем цвет ваших волос? Тест покажет!Ответьте на несколько вопросов, а мы угадаем ваш цвет волос!

 
 
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Цвет волос придаёт человеку некую индивидуальность и особенность. Именно поэтому девушки очень часто делают окрашивание в самые разнообразные и неожиданные...

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