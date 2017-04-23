Цвет волос придаёт человеку некую индивидуальность и особенность. Именно поэтому девушки очень часто делают окрашивание в самые разнообразные и неожиданные цвета. Так кто же вы на самом деле: жгучая брюнетка, милая блондинка или страстная шатенка? Хотите проверить, действительно ли мы знаем цвет ваших волос? Тест покажет!

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Ответьте на несколько вопросов, а мы угадаем ваш цвет волос! Цвет волос придаёт человеку некую индивидуальность и особенность. Именно поэтому девушки очень часто делают окрашивание в самые разнообразные и неожиданные...