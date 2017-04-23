Человек — это часть природы, а не властелин мира. Но, к сожалению, люди часто забывают об этом. Мы должны уважать силу природы, быть благодарны за все её дары и горды за красоту и разнообразие окружающего мира. Ведь мы можем восхищаться нашей планетой: солнечным светом, морем и океаном, необыкновенной флорой и фауной. Эта гармония человека и природы очень хрупкая.

Мы знаем, что много лет назад люди поклонялись разным божествам. Сейчас же мы смотрим на блага окружающего мира и воспринимаем их как должное. Люди сами почувствовали себя богами.

Именно поэтому художница Вивьен Санисло своими картинами хочет напомнить о том, как важна связь человека с миром. Люди должны заботится о планете, ведь исчерпав все её ресурсы, мы перестанем существовать. Работы Вивтен показывают, насколько природа фантастически красива и невероятна.





























































Текст: Flytothesky.ru