|
Мир, который не описать словами: художница рисует фантастические картины природы
24.04.2017 08:57 — Калейдоскоп | Flytothesky
Человек — это часть природы, а не властелин мира. Но, к сожалению, люди часто забывают об этом. Мы должны уважать силу природы, быть благодарны за все её дары и горды за красоту и разнообразие окружающего мира. Ведь мы можем восхищаться нашей планетой: солнечным светом, морем и океаном, необыкновенной флорой и фауной. Эта гармония человека и природы очень хрупкая.
Мы знаем, что много лет назад люди поклонялись разным божествам. Сейчас же мы смотрим на блага окружающего мира и воспринимаем их как должное. Люди сами почувствовали себя богами.
Именно поэтому художница
Текст:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Человек — это часть природы, а не властелин мира. Но, к сожалению, люди часто забывают об этом. Мы должны уважать силу природы, быть благодарны за все её дары и...
|
Архив (Калейдоскоп)
Комментарии