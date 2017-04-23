Так, в Москве создан Оргкомитет по подготовке и проведению мероприятий к 100-летию Революции 1917 года. Правда, речь идет исключительно о научной деятельности — конференциях, семинарах, издании книг и брошюр. За международную часть в Оргкомитете отвечает научный руководитель Института всеобщей истории (ИВИ) РАН и сопредседатель Российского исторического общества Александр Чубарьян, с которым и встретился корреспондент Sputnik Алексей Стефанов.

- Александр Оганович, расскажите о мероприятиях, которые планирует провести Оргкомитет.

— Надо сказать, что создание Оргкомитета вызвало необычайный всплеск интереса. Практически каждый регион страны решил отметить это событие конференциями, изданием научных трудов, выставками.

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Минске" title="Выставка значков, посвященных Октябрьской революции, открылась в Минске" class=""> © Sputnik / Артем Бордовский Выставка значков, посвященных Октябрьской революции, открылась в Минске

В России пройдут две главные конференции. Одна международная — 27 сентября — под названием "Великая Российская революция 1917 года: сто лет изучения", организованная ИВИ РАН и МГИМО. Вторая внутренняя — в октябре — под названием "Значение революции для жизни России". Ее проводит Институт всеобщей истории РАН.

Но вне связи с нашим Оргкомитетом во многих странах мира уже идет подготовка к этому событию. Идет разными путями — по линии конференций, по линии создания и публикации научных трудов.

Раньше других была издана большая книга в Великобритании, под названием "Революция России 1917 года. Неизбежно ли?". Это сборник статей, весьма интересная работа, в которой собраны противоречивые материалы ведущих английских специалистов по России. Похожие книги в связи с юбилеем выйдут во Франции, в США. Такие издания, я думаю, появятся также в других странах.

Хочу отметить, что, несмотря на то, что наш Оргкомитет создан по поручению президента России, он не имеет отношения к органам власти. С точки зрения содержания не будет никаких государственных решений. Это дело прежде всего ученых и самого Оргкомитета, в который входят деятели науки, культуры, образования.

- Наверняка ведется работа и по линии двусторонних комиссий с разными странами, в которых вы работаете.

— Совершенно верно. В июле пройдет очередное заседание российско-германской комиссии историков, которая существует уже 20 лет и в этом году отмечает юбилей. С немцами принято решение о проведении двух конференций: "1917 год — русская революция" и "1918 год — германская революция". Ведь в 1918 году в Германии тоже будет отмечаться столетие революционных событий.



© Sputnik / Виктор Толочко Как связаны Февральская революция и история самогоноварения в Беларуси

В Вильнюсе весной прошло заседание восстановленной российско-литовской комиссии. Тема встречи была такой: "Литва и Советская Россия в 1917-1921 годы". И вообще, что касается прибалтийских стран, это тема присутствует и в Латвии, и в Эстонии. Она связана со 100-летием их независимости.

Большие мероприятия намечаются в Финляндии в связи с тем, что в декабре 1917 года она получила независимость "из рук России". Они даже реконструируют музей Ленина в Тампере. Финны предлагают провести совместную конференцию.

И, наконец, Польша. 1918 год — это и 100-летие польской независимости. Мы встречались с послом Польши. Он также сказал, что они продумывают вопрос о проведении совместной российско-польской конференции по поводу 100-летия польской независимости.

И еще, может быть, самое главное для нас: есть такой Международный комитет исторических наук. Это очень старая организация — ей больше ста лет. Мы в нее входим с 1954 года. Каждые пять лет Комитет проводит мировые конгрессы историков, обычно на три тысячи участников. В 1970 году такой конгресс проходил в Москве (в первый и последний раз в СССР). Предыдущий конгресс в 2015 году был в Китае, в 2020 году планируется в Польше. Но между большими конгрессами проходят заседания Генеральной ассамблеи Международного комитета, на которые собираются руководители исторических комитетов всех стран мира. Это около 150 человек плюс председатели ряда международных комиссий. Они проводят заседания, на которых обсуждают организационные вопросы деятельности Комитета и программу будущего конгресса.

Никогда они не проходили в России, но два года назад было принято решение провести такое заседание в Москве. Оно состоится 29-30 сентября. Я ездил на заседание в Париже, на котором принималось данное решение, и организаторы попросили, чтобы во время Генеральной ассамблеи прошла международная конференция, посвященная 100-летию русской революции. Мы решили провести ее 27-28 сентября, поэтому делегаты приедут на два дня раньше. Таким образом, международное участие будет очень широкое.

- Хотелось бы услышать о взаимодействии со странами, которые до революции входили в состав Российской империи.

— Во-первых, все они приедут в Россию. У нас на конференции будет большая секция — страны СНГ. Уже 15 лет существует Ассоциация директоров институтов истории стран СНГ, я ее возглавляю. Мы проводим заседания, посвященные столетию революции. И, во-вторых, в июне в Санкт-Петербурге состоится Летняя школа историков стран СНГ, посвященная 100-летию революции. Из постсоветских стран ожидается приезд около 50-60 человек.

- Неужели приедут представители всех стран?

— Есть трудности у наших украинских коллег. Обычно у нас сложности бывают еще с Туркменией — туркмены как-то довольно сильно изолированы. А все остальные ожидаются, будут представители Латвии, Литвы, Эстонии, Грузии, и директора всех институтов истории приедут в Россию для участия в наших мероприятиях.

- Можете подробнее рассказать об этой Летней школе?

— Она соединяет слушателей — молодых людей и профессоров, которые приезжают из разных стран и читают здесь лекции. Например, из Казахстана приедет пять-семь молодых ребят и один профессор, они будут участвовать в научных докладах. Хотя во всех этих странах, конечно, появилась новая тенденция — они активно ищут национальные корни своих революционных преобразований. На Украине, к примеру, уже не принимается наша терминология, у них была своя — Украинская революция.

- То есть ни Февральская, ни Октябрьская революции их не коснулись?

— Да, на Украине так считают, и у них даже выходят тома на эту тему — с акцентом, что в 1918 году она была независимой страной. Конечно, целый год Украинская Центральная рада действительно существовала, но она была образована и действовала под немецким протекторатом. А сейчас они возвели это в такое национальное огромное предприятие, что уже пишут книги, сотни страниц по этому поводу. В других странах хоть и нет отрицания, но тоже ставятся свои акценты. Нам самим интересно, что думают о революции в Узбекистане, Туркмении, других странах.

- Приближается 9 мая, многие страны и по Второй мировой войне тянут одеяло на себя, говорят исключительно о личных достижениях, хотя Победа была общая, одна на всех, да и страна была одна.

— Мы вместе с Беларусью и Украиной выпустили книгу, первый том: "Страна в огне. 1941 год". Это сборник документов и эссе. Но, к сожалению, второй том Украина отказалась делать, мы выпускаем его только с белорусами. У Украины, хотя мы с ними столько лет сотрудничали и выпускали совместные книги, очень странный подход, как будто они и не участвовали в Великой Отечественной войне, а воевали только во Второй мировой. Как будто это была самостоятельная армия, самостоятельное государство.

Правда, что касается книг на эту, то они пока, скорее, неакадемического свойства. Я не видел, чтобы нечто подобное издавал наш главный партнер — Институт истории НАН Украины. С которым, правда, теперь отношения прерваны. В нем все-таки работают наши знакомые профессора, и я не представляю, чтобы они, выпустив десятки книг с одной оценкой, вдруг заняли бы какую-то иную точку зрения. Но официально такая точка зрения на Украине существует, она продвигается, и мы должны с этим считаться.

- А планируются какие-то конференции уже по этому периоду времени?

— В этом году все внимание приковано к 100-летию революции, но это не исключает того, что идет подготовка общего труда стран СНГ о Великой Отечественной войне. Причем белорусы отвечают за организационную работу, с белорусскими историками у нас очень доверительное и согласованное сотрудничество. А тема такая: "Дискуссионные проблемы. История Второй мировой и Великой Отечественной войны". Вот такой сборник мы готовим совместно.

- Что лично для вас как для историка означает 100-летие революции?

— Я не сторонник крайних точек зрения. Нет оснований говорить, что революция 1917 года и 70 лет жизни в коммунистической стране — это "самое великое время в мире". Но это не означает, что революция не оказала большое влияние на весь ХХ век. Если XIX век прошел под знаком Французской революции, то ХХ век — все-таки под идеями революции в России, с ее плюсами и минусами, с позитивом и негативом. А, как известно, негативный опыт в истории — это тоже опыт. Такой советский эксперимент, который был испробован у нас, дал свои плоды, но не выдержал испытания временем.

У меня есть идея от оценок революции перейти к согласованным оценкам советского периода нашей истории в целом.