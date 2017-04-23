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10 жизненных уроков от домашних питомцев

24.04.2017 17:09 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Вы не замечали, что наши питомцы могут научить нас многим мудрым вещам? Они любят безоговорочно, они не выносят оценочных суждений и невозмутимо относятся к своим чувствам, мыслям и личности в целом.

10 жизненных уроков от домашних питомцев

Когда в семье появляется новый её член, каждый день становится для хомо сапиенсов уроком, а то и долгим познавательно-обучающим процессом. Согласитесь, животные действительно привносят много разумного в нашу жизнь.

1. Возраст – всего лишь цифра @marniethedog

10 жизненных уроков от домашних питомцев

Марни была взята из приюта в возрасте 11 лет. Но о своем возрасте эта маленькая леди, похоже, и не подозревает. Сейчас ей 15 лет, но она наслаждается каждым восхитительным моментом своей жизни.

2. Большой – значит красивый @bigchunkymonkey

10 жизненных уроков от домашних питомцев

Чанки демонстрирует эту истину на своем примере: большой – значит красивый, а веселые костюмы только подчеркивают его неземное и немножко неповоротливое обаяние. Хорошей собаки обязательно должно быть много – Чанки абсолютно в этом уверен.

3. Не устанавливай себе границы @dagger

10 жизненных уроков от домашних питомцев

В таком большом мире легко почувствовать себя маленьким. Выход за пределы вашей зоны комфорта – это первый шаг к пониманию, что мир на самом деле весь у ваших ног. Дэггер, конечно, не считает себя большой собакой, но он путешествовал и в пустынях, и в лесах, и в океанах, получив массу впечатлений. Будь как Дэггер!

4. Любовь – это все, что вам нужно @deanthebasset

10 жизненных уроков от домашних питомцев

Исцеляющая сила теплых объятий и поцелуев неоспорима. Бассет Дин всегда предлагает обняться и поцеловаться. И делает это абсолютно искренне.

5. Протяните свою лапу тому, кто в ней нуждается @underbiteunite

10 жизненных уроков от домашних питомцев

Дейзи Андербайт – это собака, которая не позволяет своим физическим недостаткам мешать ей жить. Она очень шустро передвигается с помощью протезов на колесиках, радуется жизни и никогда не прекращает улыбаться.

6. Не бойтесь отличаться @venustwofacecat

10 жизненных уроков от домашних питомцев

Девиз кошки Венеры: «Не бойтесь отличаться». У этой экзотической девушки оригинальная мордочка, но она единственная в своем роде, и очень этим фактом довольна.

7. Усердно поработал – спи с чистой совестью @thedailywalter

10 жизненных уроков от домашних питомцев

Уолтер Кронкайт очень много работает. Однако, этот красивый парень понимает и то, как важно отдыхать. Если вы выделяете время для себя любимого, то проснетесь свеженьким и бодрым и будете готовы к следующим трудовым подвигам.

8. Отношение – это главное @hamilton_the_hipster_cat

10 жизненных уроков от домашних питомцев

Говорят, жизнь на 10 % состоит в том, что происходит с вами, и на 90 %, как вы на это реагируете. Гамильтон родился философом с крепкими нервами, что делает его реакции бесценными. Сохранение позитивного отношения гарантирует выход из любой ситуации.

9. Чем больше вы работаете, тем больше получаете @iamlilbub

10 жизненных уроков от домашних питомцев

В то время как другие кошки постоянно греются на солнышке, Лил Баб усердно работает моделью. Все эти усилия (плюс милый язычок) не прошли даром. Некоторые люди, конечно, могут родиться с четырехлистным клевером в кармане, но иногда приходится и выращивать их самостоятельно.

10. Будьте сами себе радугой @pugridesshotgun

10 жизненных уроков от домашних питомцев

Финли – это личность. Носит ли он галстук-бабочку, надевает ли шляпки или ходит без одежды, он всегда завоевывает симпатии, потому что считает себя неотразимым. И разве этот мопс неправ?10 жизненных уроков от домашних питомцев

Текст: Flytothesky.ru

 
 
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Вы не замечали, что наши питомцы могут научить нас многим мудрым вещам? Они любят безоговорочно, они не выносят оценочных суждений и невозмутимо относятся к своим...

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