Сколько семей — столько и мнений. Поэтому, поинтересовавшись у знакомых, имеющих потомство, о том, что они ни в коем случае не должны делать за свое чадо, можно услышать абсолютно разные вещи. Кто-то считает, что нельзя делать за детей домашнее задание, кто-то категорически отказывается участвовать в решении детских проблем, пока ребенок сам не попробует найти выход. Кажется, что все это логично, так и должно быть. Но попробуйте взглянуть на жизнь своей собственной семьи: вы, наверняка, имеете парочку «грешков» в воспитании детей.





Отказывать взрослеющему человеку в помощи порой бывает очень трудно. Но чрезмерная опека не принесет никакой пользы. Подумайте о том, что вы должны подготовить детей ко взрослой жизни и научить их преодолевать все возникающие трудности и проблемы самостоятельно, не надеясь на помощь извне. То, чему вы научите ребенка в детстве, даст свои плоды в его взрослой жизни: если он с ранних лет способен решать важные вопросы без постороннего участия, то успех в дальнейшем (особенно в карьере) ему обеспечен.

Можно выделить несколько вещей, которые вам не стоит делать за детей-подростков.

1. Выполнять за них домашнее задание.

Не бойтесь, что если вы ослабите контроль над выполнением школьных заданий, ребенок перестанет его делать. Попробуйте подойти к вопросу учебы с хитростью: научите свое чадо ставить конкретные задачи и сроки, составлять планы действий и исправлять собственные ошибки, но не делайте все это за него. Пусть он закончит выполнение домашнего задания сам, а вы проверите текст на наличие ошибок. Затем не жалейте времени на то, чтобы обсудить с маленьким человеком все недочеты в работе. Разобравшись с ошибками и исправив их самостоятельно, он будет чувствовать себя увереннее, и в дальнейшем будет более внимателен, чтобы не допустить подобного. А еще он будет счастлив, что высокая оценка в школе — это его собственная заслуга, а не достижение мамы с папой.

2. Решать, где они должны учиться.

Приготовьтесь к тому, что однажды ваш сын или дочь придет к вам со словами, что хочет быть, например, ветеринаром. Или художником. Вам такое не по душе? Но ведь этот человек уже достаточно взрослый, чтобы самостоятельно принимать решения, влияющие на его дальнейшую судьбу. Для вас должно быть первостепенным именно то, что он станет счастливым, если займется любимым делом, а деньги не так важны. Дети поделились своими планами — поддерживайте все их начинания, ни в коем случае не критикуйте и не отговаривайте их от подобных затей. Если вам очень хотелось бы чем-то заниматься, а вы так и не реализовали себя в этом, то чадо не обязано связывать с этой сферой свою жизнь против собственного желания. Пусть дети живут своей собственной жизнью.

3. Выбирать им друзей.

То, что ваш ребенок знакомится с новыми людьми — замечательно. Никогда не давите на него и не заставляйте сближаться с теми, кто, как вам кажется, является подходящим кандидатом на роль друга. Даже если это сын или дочь вашего начальника или другого «хорошего человека». Если порыться в собственном прошлом, то вы обязательно вспомните, как родители не одобряли ваше общение с некоторыми людьми. Постарайтесь не влезать в жизнь подростка, даже если его друзья не вызывают у вас хороших эмоций. Дети должны сами дойти до понимания того, что значит истинная дружба.

4. Вступать в конфликт с преподавателями.

Дети часто жалуются на учителей, которые ставят им незаслуженно низкие оценки. А вдруг такая оценка знаний действительно справедлива, и преподаватель прав? Вы должны спокойно проанализировать сложившиеся обстоятельства. Если разговор с учителем неизбежен, то побеседуйте с ним наедине, без присутствия детей. Не ругайтесь и не пытайтесь выяснять отношения, постройте диалог спокойно и без повышенных тонов. Если в данный период времени в вашем доме происходят события, которые могут повлиять на успеваемость отпрыска и отношения с преподавателями и другими детьми, то обязательно сообщите об этом учителю.

5. Отвечать на вопросы, адресованные ребенку.

Задумайтесь, как часто вы говорите за детей, когда вас не спрашивают. Даже если это всего лишь вопрос продавца в магазине о том, какое мороженое малыш больше желает — в стаканчике или на палочке. Что уж говорить о более глобальных темах, затронутых на публичных встречах?

Научитесь сдержанности. Дети должны уметь говорить самостоятельно, не ожидая, что вы возьмете все в свои руки. В отдельных случаях можно подсказывать и советовать подростку, как поступить в той или иной ситуации (для разрешения конфликта, например), но оставить ему возможность принять решение и ответить самому за себя. Практикуясь, ребенок постепенно научится говорить правильно.

6. Вмешиваться в конфликты с другими детьми.

Если между вашим самым близким человеком и его товарищами произошел конфликт, то предоставьте ему возможность справиться самостоятельно. Ваше участие в «разборках» может нанести непоправимый удар по репутации сына или дочери, ребенок будет публично унижен.

Научите детей обсуждать их проблемы со знакомыми и не бояться говорить друзьям прямо, если что-то не устраивает. Дайте понять, что окружающие люди не всегда совершают хорошие поступки и говорят приятные слова, поэтому обсуждение проблем — это очень важно. Ваше чадо замкнется в себе, если не научить его высказывать свою точку зрения, быть сильным и независимым в отношениях со сверстниками.

Текст: Flytothesky.ru