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Наши предки тоже умели зажигать!
24.04.2017 22:50 — Калейдоскоп | Flytothesky
Если вы думаете, что ваши родители и бабушки с дедушками – строгие, скучные и пресные люди, обожающие дисциплину и строгий порядок, то вы наверняка ошибаетесь.
Когда-то они были очень крутыми и умели зажигать не хуже вас. Попробуйте найти этому доказательства в вашем семейном фотоальбоме, если, конечно, они предусмотрительно не спрятали все компрометирующие их снимки.
Мой дедушка во время поездки в Дублин, 1960-е
Моя прабабушка работала сварщицей во время Второй мировой.
Мои бабушка с дедушкой на свидании, 1960
Мои бабушка с дедушкой на своем втором свидании, 1955
Моя бабушка выглядит почти как «пинап» модель, лето 1954
Моя бабушка – фотомодель, здесь она показывает, как работает трехточечный ремень безопасности в Вольво, 1959
Папа в 1969 году. Интересно, что там вообще происходит!
Моя бабушка с сигаретой и в мужских штанах у себя на ферме. Похоже, она делает все, что ей хочется. 1938
Моей маме 16 лет, и это её машина Camaro. 1975
Мой отец и дядя на своей совместной свадьбе. 1970-е
Мой отчим убежден, что он самый крутой парень на районе. 1980-е
Моя мама выиграла конкурс по поеданию пирогов, победив всех мальчишек. 1950
Студенческий билет моего отца, 1990
Мой отец в начале 1980-х: он везет 48 банок пива. Я не повторю этот трюк даже трезвым.
Свадебная фотография моих родителей в феврале 1961 года. Мой папа Мэтт Дэймон?
Моего отца затаскивают на его же свадьбу, 1976
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Если вы думаете, что ваши родители и бабушки с дедушками – строгие, скучные и пресные люди, обожающие дисциплину и строгий порядок, то вы наверняка ошибаетесь....
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