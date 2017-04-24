Если вы думаете, что ваши родители и бабушки с дедушками – строгие, скучные и пресные люди, обожающие дисциплину и строгий порядок, то вы наверняка ошибаетесь.

Когда-то они были очень крутыми и умели зажигать не хуже вас. Попробуйте найти этому доказательства в вашем семейном фотоальбоме, если, конечно, они предусмотрительно не спрятали все компрометирующие их снимки.

Мой дедушка во время поездки в Дублин, 1960-е

Моя прабабушка работала сварщицей во время Второй мировой.

Мои бабушка с дедушкой на свидании, 1960

Мои бабушка с дедушкой на своем втором свидании, 1955

Моя бабушка выглядит почти как «пинап» модель, лето 1954

Моя бабушка – фотомодель, здесь она показывает, как работает трехточечный ремень безопасности в Вольво, 1959

Папа в 1969 году. Интересно, что там вообще происходит!

Моя бабушка с сигаретой и в мужских штанах у себя на ферме. Похоже, она делает все, что ей хочется. 1938

Моей маме 16 лет, и это её машина Camaro. 1975

Мой отец и дядя на своей совместной свадьбе. 1970-е

Мой отчим убежден, что он самый крутой парень на районе. 1980-е

Моя мама выиграла конкурс по поеданию пирогов, победив всех мальчишек. 1950

Студенческий билет моего отца, 1990

Мой отец в начале 1980-х: он везет 48 банок пива. Я не повторю этот трюк даже трезвым.

Свадебная фотография моих родителей в феврале 1961 года. Мой папа Мэтт Дэймон?

Моего отца затаскивают на его же свадьбу, 1976

Текст: Flytothesky.ru