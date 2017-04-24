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Наши предки тоже умели зажигать!

24.04.2017 22:50 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Если вы думаете, что ваши родители и бабушки с дедушками – строгие, скучные и пресные люди, обожающие дисциплину и строгий порядок, то вы наверняка ошибаетесь.

Когда-то они были очень крутыми и умели зажигать не хуже вас. Попробуйте найти этому доказательства в вашем семейном фотоальбоме, если, конечно, они предусмотрительно не спрятали все компрометирующие их снимки.Наши предки тоже умели зажигать!

Мой дедушка во время поездки в Дублин, 1960-е

My Grandfather during a trip to Dublin, 1960s from OldSchoolCool

Моя прабабушка работала сварщицей во время Второй мировой.

My great grandmother, working as a welder during WWII from OldSchoolCool

Мои бабушка с дедушкой на свидании, 1960

My grandparents in 1960, on a date. My favorite picture. from OldSchoolCool

Мои бабушка с дедушкой на своем втором свидании, 1955

My grandparents on their second date in 1955 from OldSchoolCool

Моя бабушка выглядит почти как «пинап» модель, лето 1954

My grandma in the dutch dunes, summer 1954 from OldSchoolCool

Моя бабушка – фотомодель, здесь она показывает, как работает трехточечный ремень безопасности в Вольво, 1959

My grandmother demonstrating the Three-point belt as a model for Volvo in 1959 from OldSchoolCool

Папа в 1969 году. Интересно, что там вообще происходит!

Dad in 1969. I’d love to know how this happened.

Моя бабушка с сигаретой и в мужских штанах у себя на ферме. Похоже, она делает все, что ей хочется. 1938

My grandma smoking her cigarette on the farm. Wearing pants and doing whatever the hell she wanted. 1938 from OldSchoolCool

Моей маме 16 лет, и это её машина Camaro. 1975

My mom at 16 yrs old with her Camaro in 1975.

Мой отец и дядя на своей совместной свадьбе. 1970-е

My Dad and Uncle at their joint wedding. 1970’s from OldSchoolCool

Мой отчим убежден, что он самый крутой парень на районе. 1980-е

My step-dad is convinced he was the coolest guy in the 80’s from OldSchoolCool

Моя мама выиграла конкурс по поеданию пирогов, победив всех мальчишек. 1950

My mom winning the pie eating contest by beating all the boys. ~1950 from OldSchoolCool

Студенческий билет моего отца, 1990

My dads high school ID: circa 1990 from OldSchoolCool

Мой отец в начале 1980-х: он везет 48 банок пива. Я не повторю этот трюк даже трезвым.

48 beers and a unicycle. My dad in the early 80s. from OldSchoolCool

Свадебная фотография моих родителей в феврале 1961 года. Мой папа Мэтт Дэймон?

My parents Wedding day, February 1961. I think Dad looks like Matt Damon…… from OldSchoolCool

Моего отца затаскивают на его же свадьбу, 1976

My Pops getting dragged back into his wedding. (1976)

Текст: Flytothesky.ru

 
 
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Если вы думаете, что ваши родители и бабушки с дедушками – строгие, скучные и пресные люди, обожающие дисциплину и строгий порядок, то вы наверняка ошибаетесь....

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