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Белорусы отмечают Радуницу

25.04.2017 08:05 — Калейдоскоп | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 25 апр — Sputnik. Православные верующие Беларуси отмечают во вторник Радуницу — День поминовения усопших.

Белорусы отмечают Радуницу
© Sputnik/
Движение и транспорт на Радуницу-2017 в Минске

Чтобы у всех желающих была возможность посетить кладбища, помолится об ушедших близких, Радуница в Беларуси традиционно является нерабочим днем. Республика единственная в регионе придала Радунице статус официального государственного праздника.

Истоки праздника лежат еще в языческой традиции, которую со временем адаптировала православная церковь. Есть несколько версий происхождения названия праздника. По одной из них, слово Радуница происходит от слова "род", по другой от слова "радость".

Так или иначе, в настоящее время на Радуницу — на девятый день Пасхи — православные помянув ушедших родных и близких в храме, идут на могилы, чтобы поделиться с ними радостью о воскресшем Спасителе.

В этот день в храмах по традиции служат заупокойную литургию и панихиду, во время которых поминаются усопшие православные.

Традиционно в этот день более миллиона белорусов посещают кладбища по всей стране, в том числе погосты, размещенные в зоне отчуждения. С 22 по 25 апреля проход и проезд на загрязненные территории разрешен без пропусков, но с обязательной регистрацией на контрольно-пропускных пунктах.

Календарь выходных и праздничных дней в 2017 году — инфографика Sputnik >>

 
Теги: Минск
 
 
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Беларусь остается единственной страной в регионе, где весенний праздник поминовения усопших у православных является нерабочим днем.

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