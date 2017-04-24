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26 апреля: годовщина трагедии в Чернобыле и традиционный "шлях"
25.04.2017 07:08 — Калейдоскоп | Sputnik Беларусь
В календаре белорусов 26 апреля занимает особое место — в этот день в стране вспоминают о последствиях катастрофы на Чернобыльской атомной станции. Кто-то — рассказами о случившемся и о том, как избегать подобных аварий в будущем. Другие — митингами и шествиями.
© Sputnik/ Алексей Матюш
Что произошло в Чернобыле?
Авария на атомной электростанции в Чернобыле произошла ночью на 26 апреля 1986 года. Циферблаты в момент катастрофы показывали 01:23, в этот момент на четвертом энергоблоке прогремел взрыв такой силы, что смог полностью разрушить реактор. Но разрушения на станции были только частью беты: сразу же в атмосферу произошел выброс изотопов йода-131, цезия-137, стронция-90, а также трансурановых элементов. Некоторые вещества попали даже в Америку, а вся Европа была буквально "завалена" вредными изотопами.
Спустя три месяца взрыва на ЧАЭС погиб 31 человек; от лучевой болезни за несколько лет умерли еще до 80 человек, а всего это заболевание по официальным данным перенесли более 130 человек. Но на самом деле цифры куда более устрашающие: взрыв отразился на болезни и развитии опасных и смертельных заболеваний на жителях востока России, всей Украины и Беларуси.
© Sputnik/ Алексей Матюш
ОЗК (общевойсковой защитный комплект), который применялся для защиты личного состава в те годы.
Общего мнения относительно того, что же случилось на ЧАЭС и почему произошел взрыв, до сих пор не понятно. Есть разные версии: виноват персонал, конструкция плохая или и вовсе отсутствует "культура работы". Впрочем, выводы нельзя было сделать ни через день после взрыва, когда большая часть Советского Союза еще не знала о трагедии, ни спустя 31 год.
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