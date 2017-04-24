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26 апреля: годовщина трагедии в Чернобыле и традиционный "шлях"

25.04.2017 07:08 — Калейдоскоп | Sputnik Беларусь  
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В календаре белорусов 26 апреля занимает особое место — в этот день в стране вспоминают о последствиях катастрофы на Чернобыльской атомной станции. Кто-то — рассказами о случившемся и о том, как избегать подобных аварий в будущем. Другие — митингами и шествиями.

26 апреля: годовщина трагедии в Чернобыле и традиционный "шлях"
© Sputnik/ Алексей Матюш
Фотоистория: чернобыльская зона, ликвидаторы, руины, самоселы
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Что произошло в Чернобыле?

Авария на атомной электростанции в Чернобыле произошла ночью на 26 апреля 1986 года. Циферблаты в момент катастрофы показывали 01:23, в этот момент на четвертом энергоблоке прогремел взрыв такой силы, что смог полностью разрушить реактор. Но разрушения на станции были только частью беты: сразу же в атмосферу произошел выброс изотопов йода-131, цезия-137, стронция-90, а также трансурановых элементов. Некоторые вещества попали даже в Америку, а вся Европа была буквально "завалена" вредными изотопами.

Спустя три месяца взрыва на ЧАЭС погиб 31 человек; от лучевой болезни за несколько лет умерли еще до 80 человек, а всего это заболевание по официальным данным перенесли более 130 человек. Но на самом деле цифры куда более устрашающие: взрыв отразился на болезни и развитии опасных и смертельных заболеваний на жителях востока России, всей Украины и Беларуси.

26 апреля: годовщина трагедии в Чернобыле и традиционный "шлях"
© Sputnik/ Алексей Матюш
ОЗК (общевойсковой защитный комплект), который применялся для защиты личного состава в те годы.

Общего мнения относительно того, что же случилось на ЧАЭС и почему произошел взрыв, до сих пор не понятно. Есть разные версии: виноват персонал, конструкция плохая или и вовсе отсутствует "культура работы". Впрочем, выводы нельзя было сделать ни через день после взрыва, когда большая часть Советского Союза еще не знала о трагедии, ни спустя 31 год.

О последствиях чернобыльской катастрофы для Беларуси и о том, как сегодня устраняют последствия страшной аварии — читайте в лонгриде Sputnik >>

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Чернобыльский шлях

Традиционно 26 апреля в Минске проходит так называемый "Чернобыльский шлях" — приуроченное к годовщине аварии на ЧАЭС шествие. Первое мероприятие прошло в 1989 году в Минске и собрало порядка 50 тысяч человек, но с каждым годом участников акции становилось все меньше, а в общественном сознании его постепенно начали связывать с другими акциями белорусской оппозиции.

Городские власти столицы, как правило, дают согласие на проведение "Чернобыльского шляха", в том числе и в 2017-м.

26 апреля: годовщина трагедии в Чернобыле и традиционный "шлях"
© Sputnik/ Виктор Толочко
В Минске разрешили Чернобыльский шлях, но в другом месте

"Мингорисполком разрешает проведение 26.04.2017 массовых мероприятий в следующем порядке: сбор участников с 14:00 до 14:30 на площадке возле входа в кинотеатр "Октябрь". Демонстрация по маршруту: по тротуарам проспекта Независимости, улицам Сурганова и Орловской до перекрестка с улицей Карастояновой — площадка возле памятного знака "Жертвам Чернобыля" с 14:30 до 16:00, митинг с возложением цветов с 16:00 до 16:30 на площадке возле памятного знака "Жертвам Чернобыля" с общей численностью до 950 человек", — сообщили в апреле 2017-го в минской мэрии.

Впрочем, не все оппозиционеры-организаторы акции согласились на согласованный властями маршрут. Если представители кампании "Говори правду" Татьяна Короткевич и Андрей Дмитриев объявили о готовности провести согласованное шествие, то некоторые другие политики заявляют о желании провести акцию по собственному, не одобренному властями маршруту.

Чем закончится "Чернобыльский шлях-2017" — следите в новостях Sputnik.

 
Теги: Минск
 
 
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Каждый год 26 апреля в постсоветских странах вспоминают обстоятельства произошедшей аварии на ЧАЭС.

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