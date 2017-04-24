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Лукашенко поздравил Белгосфилармонию с 80-летием

25.04.2017 13:14 — Калейдоскоп | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 25 апр — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко  поздравил коллектив Белорусской государственной ордена Трудового Красного Знамени филармонии с 80-летием со дня ее основания, сообщили Sputnik в пресс-службе белорусского лидера.

Белорусская государственная филармония начала действовать с 1930-х годов и долгие годы оставалась без собственного здания. Однако свою деятельность филармония не прерывала даже в годы Великой Отечественной войны.

"Благодаря усилиям нескольких поколений артистов ваше учреждение по праву считается ведущей концертной организацией страны. Творческая деятельность коллективов и исполнителей филармонии содействует формированию культурного пространства страны, расширению и укреплению международных контактов", — говорится в поздравлении Лукашенко в связи с 80-летием существования филармонии.

Президент выразил уверенность, что "коллектив и в дальнейшем будет вносить значительный вклад в обогащение духовной сокровищницы народа и эстетическое воспитание молодого поколения, радовать свою аудиторию новыми яркими проектами".

"Постоянную прописку" белорусская филармония получила в апреле 1963 года — тогда открылось здание на площади Якуба Коласа в Минске. Сегодня концерты Белгосфилармонии проходят преимущественно в этом строении, однако коллектив часто гастролирует — не только по Беларуси, но и в странах зарубежья.

На базе Белгосфилармонии действуют академический симфонический оркестр, хоровая капелла имени Григория Ширмы, струнный квартет, фольклорная группа "Купалинка" и ряд иных ансамблей.

 
Теги: Минск
 
 
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Президент отметил, что усилиями нескольких поколений артистов филармония стала ведущей концертной организацией страны.

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