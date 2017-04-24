Коты и кошки когда-то почитались наравне с богами, и они по сей день не позволяют миру забыть об этом. Они восхитительны, даже когда демонстрируют нам свое социопатическое поведение. На самом деле, мы удивительно мало знаем о том, что действительно у кошки на уме.





1. Они на самом деле не одомашнены – они просто позволяют нам так думать

Кошки впервые поселились в наших домах и наших сердцах предположительно со времен Древнего Египта, около 4000 лет назад. Однако есть и другие свидетельства, говорящие о том, что это произошло гораздо ранее. Когда ученые внимательно изучили кошачью ДНК, они обнаружили, что кошки совсем не одомашненные животные: по крайней мере, на генетическом уровне. Но они однозначно позволяют нам так думать.

2. Кошки «разговаривают» только с людьми

Кошки разработали сверхсекретный язык, который они используют только для общения с людьми: мяуканье. Между собой они обычно не мяукают и в сугубо кошачьей компании предпочитают молчать. А вот для людей они сделали исключение. Да вы и сами, наверное, отлично понимаете, чего хочет ваша кошка по интонации её «высказываний» в ваш адрес.

3. У кошек может быть аллергия на людей

По оценкам, каждая двухсотая кошка страдает от аллергии с симптомами астмы в виде кашля и проблем с дыханием. Где источник аллергии? В людях. Человеческую перхоть называют основной причиной кошачьей астмы, кроме того, есть и другие раздражители, например, сигаретный дым. Если вы курильщик, то не удивляйтесь, что ваш питомец много кашляет или хрипло мяукает.

4. Почему некоторые кошки обожают кошачью мяту

Вы когда-нибудь чувствовали себя наркодилером, когда ваша кошка видит, как вы вытаскиваете кошачью мяту? Для доброй половины этих животных кошачья мята (официально котовник лимонный) напоминает счастье в травяной форме, в то время как другая половина не реагирует на неё вообще. Ген, который делает кошек чувствительными к этому растению, является наследственным, и это реакция на химическое вещество нефталактон.

5. Их мозг на 90 % схож с нашим

Оказывается, на биологическом уровне кошки могут иметь небольшое преимущество над собаками; главное – чтобы собаки об этом не знали. Исследователи смогли измерить количество нейронов в той части мозга кошки и собаки, которая отвечает за решение проблем и обработку информации. У кошек 300 миллионов нейронов, у собак – только 160 миллионов. Кроме того, у кошек структура мозга такая же морщинистая и складчатая, как и у человека.

6. Самки — правши, а самцы — левши

Психологи из Королевского университета в Белфасте захотели узнать, какая у кошек лапа ведущая, поэтому они дали 42 различным кошачьим испытуемым банку с кормом. В тесте принимали участие 21 кот и 21 кошка. В результате 20 самцов оказались левшами, а 21-й кот – амбидекстром. Из самочек 20 были правшами, и одна дама из духа противоречия проявила себя как левша.

7. У кошек бывает деменция, как и у людей

Мало того, что их мозги выглядят как наши, но они еще и стареют, как мы. Когнитивная дисфункция встречается у многих пожилых кошек, и, как правило, она начинает развиваться примерно к 10 годам. Состояние прогрессивно ухудшается, и симптомы схожи с симптомами, наблюдаемыми у людей с деменцией.

8. Некоторые кошки меняют цвет в зависимости от температуры

Сиамские кошки (и их близкие родственники) обладают геном-модификатором под названием «сиамский аллель», который активируется только теплом. Когда температура поднимается, окраска светлеет. Поэтому более холодные части тела сиамской кошки (нос, уши, лапы) обычно темные, а остальная часть их меха остается светлой. Вот почему они рождаются белыми. Когда котята в утробе, то тепло не дает их цветовому гену активироваться. Когда они попадают в прохладный воздух, то начинают окрашиваться.

9. В радиусе какой территории обычно бродят кошки?

Университет штата Иллинойс провел двухлетнее исследование, в котором участвовали 42 кошки с радиопеленгаторами, которые отслеживали их движение. Кот Стьюи обладал самой большой «домашней территорией» в 5,5 км2, включая городские улицы и сельские поля. Он даже, казалось, знал, для чего нужны светофоры. Нужно отметить, что у всех тестируемых котов и кошек был дом, но их выпускали гулять самих по себе.

10. Почему кошки мурлычут?

Во-первых, когда они довольны, а точнее пытаются донести до нас мысль, что им нравятся поглаживания или возлежание на ваших коленях. Во-вторых, когда они не очень довольны, ранены или напуганы. Кошки издают эти звуки на частоте 25-27 герц, которая, как было обнаружено, способствует заживлению травм. Именно поэтому кошки часто ложатся рядом с травмированным собратом и мурлычут, пытаясь помочь.

Текст: Flytothesky.ru