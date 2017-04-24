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Ответьте на 8 вопросов, и мы угадаем ваш любимый цвет

25.04.2017 14:05 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Однажды Ремарк сказал: «Человек может стать тебе близок за три дня. А тот, кто живет рядом с тобой годами, может так и не узнать, какой твой любимый цвет». Это кажется такой незначительной мелочью, однако знали ли вы, что по любимому цвету можно определить характер и темперамент человека? С помощью восьми простых вопросов мы попытаемся угадать цвет, который вам больше всего нравится, и расскажем об отличительных чертах вашей личности.

 
 
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Однажды Ремарк сказал: «Человек может стать тебе близок за три дня. А тот, кто живет рядом с тобой годами, может так и не узнать, какой твой любимый цвет». Это...

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