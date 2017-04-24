Кризис в отношениях — вещь распространенная и, как правило, неизбежная. Умные партнеры способны найти выход и пойти на взаимные уступки. Случается и так, что каждый новый день с любимым человеком превращается в настоящее мучение — настолько все плохо. В такой ситуации глупо называть происходящее кризисом, это невыносимая реальность, не имеющая ничего общего с временными трудностями в паре.





Люди годами живут с тяжким бременем отношений, боясь одиночества, или просто не хотят причинить боль некогда любимому и родному человеку. Научитесь быть решительнее, ведь это ваша жизнь, и она уходит. Какие же признаки свидетельствуют об окончательном и бесповоротном разрушении отношений?

1. Вы не доверяете друг другу.

Раньше вы верили партнеру, а теперь в вашу голову закрались подозрения. Возможно, они не беспочвенны, а основаны на некоторых фактах. Может, вы просто чувствуете в душе, что вас обманывают. А если еще и любимый человек начинает контролировать вас во всем и постоянно подозревать в предательстве, то недоверие в вашем случае — чувство взаимное.

2. Вы хотите разного.

И никто не хочет уступать. Вы мечтаете о переезде в Америку, а супруг даже не допускает подобной мысли, поскольку добился больших карьерных высот в родной стране. Или вам так хочется детей, а муж хотел бы еще десяток лет пожить свободно.

Становится понятно, что ваши жизненные цели и желания противоположны. А это значит, что в вашей паре как минимум один человек будет несчастлив.

3. Постоянные ссоры.

Вы ссоритесь на повышенных тонах. Поводов для возникновения конфликтов уже может и не быть, вы просто больше не в состоянии понять друг друга, поэтому взаимные упреки — ваш каждодневный ритуал. В семье больше нет гармонии.

4. Нет сексуального влечения.

Отсутствие секса с супругом — один из главных признаков того, что в отношениях все не просто плохо, а отвратительно. И здесь не имеет значения, отсутствует желание у обоих партнеров или только у одного.

5. Любая мелочь вызывает раздражение.

Вы упрекаете друг друга в таких вещах, которые любящим парам кажутся пустяком. Раздражение вызывает даже манера вождения автомобиля супругом, неправильное произношение им определенных слов или стиль в одежде.

6. Уважения больше нет.

Любимый человек часто повышает на вас голос, а иногда даже откровенно оскорбляет. Он может делать это даже публично, не стесняясь взглядов других людей. А вы с каждым днем все больше ненавидите саму себя.

7. Партнеру нравится проводить время с коллегами и друзьями.

Вы все чаще засыпаете вечерами одна, а супруг предпочитает провести свободное время после рабочего дня в обществе друзей и коллег, но не с вами.

8. Вам скучно.

В отношениях не бывает постоянных праздников и позитивных моментов. Но если вам действительно некомфортно в обществе друг друга и не о чем поговорить, то стоит задуматься, существует ли у вас перспектива совместного будущего.

9. Вы безразличны любимому человеку.

А ведь раньше супруг звонил несколько раз в день и интересовался, все ли у вас в порядке. Он волновался, когда вы задерживались с работы. Спрашивал, что нового на работе. А теперь затишье. Вам кажется, что теперь его в последнюю очередь интересует, где вы и что с вами. Вы ощущаете себя нелюбимой.

10. На вас давят.

Психологическое насилие — ужасная вещь, которая не должна присутствовать в здоровых отношениях. Если вас заставляют идти на что-либо помимо вашей воли (например, поменять работу, родить еще одного ребенка), то нормальной такую жизнь не назовешь.

11. Нет ощущения счастья.

Задумайтесь, как часто вы чувствуете себя счастливой. Нельзя испытывать это чувство каждую минуту, но периодические всплески приятных эмоций от отношений с партнером должны иметь место в вашей жизни. Ведь когда-то вы сблизились именно потому, что хотели быть немного счастливее, чем раньше.

12. Вас ударили.

Нет смысла раскрывать этот признак подробнее. Не имеет значения, поколачивает он вас систематически или всего один раз толкнул в порыве гнева, а потом полгода извинялся. Сделав это однажды, он обязательно такое повторит.

Текст: Flytothesky.ru