В 80-х и 90-х, казалось, не существовало ни единого боевика без Жан-Клода Ван Дамма (JCVD). Его кинокарьера развивалась очень бурно, но два последних десятилетия на экране он практически отсутствует. Что же мы знаем об этом все равно суперпопулярном актере?

1. Изначально на роль Хищника выбрали Ван Дамма

Инопланетянин в фильме «Хищник» предназначался именно для JCVD, однако актер в конечном итоге отказался, когда узнал, что не сможет продемонстрировать свои боевые умения в битве против Шварценеггера. Кстати, внешний вид Хищника тогда планировался совершенно иным, а его движения должны были быть очень ограниченными, что совсем Ван Дамму не нравилось.

2. Краткий роман с Кайли Миноуг

Так бывает, когда два актера вместе работают в фильме («Уличный боец», 1994). Это произошло с Голди Хоун и Куртом Расселом, так почему бы не с Кайли Миноуг и Жан-Клодом Ван Даммом? Конечно, существование краткосрочного романа скрывалось, ведь в то время JCVD был женат на Дарси Ла Пьер, но 20 лет спустя актер признался в этом в интервью изданию The Guardian.

3. Он был женат пять раз





С 1980 по 1984 год его женой была Мария Родригес. Затем он женился на Синтии Дердерян в 1985 году, но они развелись после трех месяцев брака. Его третья жена, Глэдис Португиз прожила с ним пять лет (1987-1992). В 1999 году они вступили в повторный брак, чтобы через 15 лет в 2014 Глэдис снова подала на развод (хотя, по слухам, они все же примирились). Плюс, в промежутке он был женат на Дарси Ла Пьер (1994-1997).

4. Его дочь составляет ему конкуренцию

Бьянка Ван Варенберг (или Бьянка Бри) – тоже мастер боевых искусств. В детстве она терпеть не могла спорт, но её мать-бодибилдер сочла, что дочери не повредит самодисциплина. Выбор Бьянки в то время больше был направлен в сторону балета и конькобежного спорта, но травма заставила ее пойти другим путем. Она начала работать в кино вместе с отцом в 2008 году («Пастух: пограничный патруль») и после снялась еще в шести его фильмах.

5. Он был успешным мастером боевых искусств (и танцором балета) задолго до актерства

JCVD был активным и очень успешным бойцом в течение многих лет, прежде чем, наконец, ворвался в киноиндустрию. Кроме того, его боевой стиль плюс грациозность движения – это заслуга балета, которым он тоже занимался долгое время. Да, «мышцы из Брюсселя» (так называют Ван Дамма) – профессиональный балетный танцор.

6. Он был прототипом Джонни Кейджа, персонажа из игры Mortal Kombat





Когда в 1992 году компания Midway выпустила свою игру Mortal Kombat, мало кто понял, что главный персонаж был «срисован» с JCVD. После успеха фильма «Универсальный солдат» продюсеры обратились к Midway Games с предложением сделать игру, основанную на фильме. Компания Midway не проявила интереса, но договорилась напрямую с JCVD, чтобы сделать игру на основе «Кровавого спорта». К сожалению, сделка не состоялась. В конечном итоге Midway трансформировали свою идею в Mortal Kombat и Джонни Кейджа.

7. Он сжег за собой много мостов в Голливуде





Ван Дамм допускал массу ошибок в переговорах с продюсерами и годами пребывал в «черном списке» Голливуда. Даже когда он принимал участие в каком-либо проекте, с ним, как известно, было очень трудно работать. Поговаривают, что Ван Дамм отказался от предложения Сильвестра Сталлоне участвовать в «Неудержимых», потому что не хотел проиграть Джету Ли. JCVD в конечном итоге появился в сиквеле, играя плохого парня.

8. У него была кокаиновая зависимость, которая чуть его не убила





Одна из самых больших проблем JVCD после того, как его карьера пошла вниз, заключалась в кокаине. Он признался, что употреблял по 10 г в день, что стоило ему около 10 тысяч долларов в неделю. За это время Ван Дамм выпустил несколько провальных фильмов. Так продолжалось, пока он не избавился от зависимости и не снялся в одноименном фильме «JCVD».

9. У него были суицидальные наклонности и биполярное расстройство





Проблема наркотиков была связана с биполярным расстройством. Люди с этим заболеванием очень склонны к зависимости, а состояние JCVD не диагностировалось в течение многих лет. Начав лечение, Ван Дамм стал очень откровенен в своих интервью и крайне убедительно сыграл самого себя в фильме «JCVD», как сломленного и опустившегося на дно человека.

10. Его состояние оценивается в 30 млн. долларов





Имея в активе пять браков, троих детей, кокаиновую зависимость и 10 лет простоя в кинематографе, Ван Дамм ухитрился не сломаться и не стать банкротом. Он продолжает активно работать и старается снова вернуть себе былые позиции в кино. Конечно, он уже не получает по 12 млн. долларов за фильм, но это не мешает ему упорно трудиться над восстановлением своего имиджа и статуса знаменитости в Голливуде.

Текст: Flytothesky.ru

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